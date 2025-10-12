Recorre Sheinbaum estados afectados por las lluvias

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo empezó este domingo un recorrido por los cinco estados de la república mexicana afectados por las inundaciones que dejaron las torrenciales lluvias del jueves y viernes. Informó que se ha estado trabajando en la recuperación de caminos y estableciendo puentes aéreos para las localidades incomunicadas.

Los estados más afectados son San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla, donde 111 municipios tienen daños. Casas y comercios quedaron bajo el agua, además hubo 108 interrupciones en 18 carreteras federales, además hay caminos estatales y caminos rurales afectados.

"Desde el primer momento, se está trabajando para la apertura de caminos. De estos 108 interrupciones, 103 ya fueron atendidas y se está trabajando en las otras cinco... Son cerca de 250 máquinas de la SICT, de Marina, Defensa que están trabajando para la apertura de caminos. Hay puentes aéreos, ya en varias localidades que estaban incomunicadas y vamos a seguir informando y trabajando".

Recordó que está en marcha el plan DN-III para los cinco estados, así como el plan Marina. "Hay más de 6 mil elementos la Defensa trabajando, más de 3 mil elementos de la Marina".

Dijo que este domingo empieza el recorrido por los estados afectados y aseveró que no van a dejar a nadie desamparado.

"En este momento me dirijo a tres de los estados que voy a visitar el día de hoy y mañana estaré visitando otros dos estados... A todas las personas, en este momento estamos atendiendo de emergencia, atendiendo que haya alimentación, agua potable, refugios estén trabajando al 100 por ciento".

Añadió que en el momento en el que se abran los caminos empezará el censo para entregar apoyos a la población.

"Que se esté pasando esta parte de la emergencia, de las comunidades que aún todavía tienen caminos afectados, estaremos iniciando el censo a la población en todas las localidades en donde hubo afectaciones, va a haber un censo y a partir del censo se darán todos los apoyos que requiera a la población. Nos vamos a dejar a nadie desamparado".

A las personas que perdieron a un familiar, les envío su solidaridad y apoyo. Para las personas que aún no encuentra a sus familiares, pidió llamar al cero 79.

"Ahí hay un equipo permanente para estar informando y atendiendo a la población en coordinación con los cinco estados de la República".



