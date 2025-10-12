Dejan lluvias devastación

CIUDAD DE MÉXICO.- La cifra de muertos por las lluvias registradas en los últimos días se incrementó a 48 víctimas, de las cuales 15 se registraron en Veracruz, 22 en Hidalgo 10 en Puebla, y una en Querétaro, de acuerdo con reportes oficiales.

Este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad y apoyo a todos los damnificados por las intensas lluvias y garantizo que no les faltará nada a las personas afectadas.

La mandataria federal encabezó dos reuniones con la gobernadora de Veracruz y los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, así como autoridades del gobierno federal para actualizar afectaciones y necesidades en cada municipio afectado.

"Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron un familiar; a la población damnificada no le faltará nada. Están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades".

Algunas ciudades permanecían literamente bajo el agua, según informes de los gobernadores de los estados afectados por los torrenciales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), organismo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que desde el primer momento se activaron los planes DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Plan Marina de la Secretaría de Marina (Semar), así como los planes de emergencia estatales y municipales.

La dependencia refirió que del 6 al 9 de octubre se registraron lluvias intensas en los estados de Veracruz, 540 milímetros; Puebla, 487 mm; San Luis Potosí, 298 mm; Hidalgo, 245 mm; y Querétaro, 232 mm

Afirmó que el Plan DN-III-E cuenta con 5 mil 400 elementos desplegados, quienes instalaron albergues temporales en Puebla y San Luis Potosí. Asimismo, se mantiene en alerta la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD), equipada con 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, 10 cocinas comunitarias, 10 tortilladoras móviles y 48 plantas potabilizadoras de agua.

De acuerdo con el informe federal, en Veracruz, los municipios con mayores daños son: Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán. En Puebla, se identificaron afectaciones en 37 municipios, en San Luis Potosí 5 municipios, en Querétaro 7 municipios y en Hidalgo 13 localidades.

Uno de los puentes que sucumbieron al desborde de los ríos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que en las cinco entidades resultaron afectados 320 mil 386 usuarios, equivalente al 2.55% del total. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reporta mil 56 kilómetros de la red carretera federal con afectaciones en los cinco estados.

En Hidalgo, se incrementó a 22 el número de personas fallecidas a consecuencia de las lluvias, además de que existen 150 comunidades incomunicadas, hasta donde no ha sido posible llevar ayuda, por lo que continúa el reporte de personas desaparecidas e incomunicadas.

Las precipitaciones que se mantienen desde hace varios días han dejado devastación en al menos 13 municipios de la Sierra, Huasteca y zona Otomí-Tepehua, donde los mayores daños están en viviendas, escuelas, centros de salud y caminos.

De manera oficial, se han contabilizado hasta el momento mil 200 viviendas afectadas, 308 escuelas dañadas, 59 centros de salud con algún tipo de afectación, así como 71 vías de comunicación dañadas y 190 derrumbes o deslizamientos, principalmente en la Sierra, Huasteca y Valle del Mezquital.

También se informó que existen 150 comunidades incomunicadas debido al colapso o daño de los caminos. Entre los lugares donde la población ha solicitado ayuda, debido a que los derrumbes impiden el paso, se encuentra Nicolás Flores, donde un grupo de profesores de una telesecundaria en la comunidad de Agua Limpia quedó aislado luego de que el plantel quedara prácticamente sepultado.

En Huehuetla, autoridades locales analizan la evacuación total de los pobladores, debido a que numerosas viviendas quedaron inhabitables.

RESUMEN NACIONAL

Víctimas:

48 personas fallecidas

Veracruz: 15

Hidalgo: 22

Puebla: 10

Querétaro: 1

Afectaciones:

320,386 usuarios de electricidad afectados en 5 entidades (2.55% del total)

1,056 km de carreteras federales afectadas en 5 estados

Despliegue de ayuda:

5,400 elementos del Plan DN-III-E desplegados

512 unidades de maquinaria

17 aeronaves

10 cocinas comunitarias

10 tortilladoras móviles

48 plantas potabilizadoras de agua

Municipios afectados:

Veracruz: 6 municipios con mayores daños

Puebla: 37 municipios afectados

San Luis Potosí: 5 municipios afectados

Querétaro: 7 municipios afectados

Hidalgo: 13 localidades afectadas