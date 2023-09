"La transformación no se va, no se va": Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, recordó a la ciudadanía que mañana se presentará el Grupo Frontera en el Zócalo del Centro Histórico y aseguró que "la transformación no se va, no se va, no se va".

En redes sociales, Sheinbaum recordó que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo mencionó el 1 de julio, en el aniversario del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la canción "No se va" del grupo, para hablar de la transformación en el país.

Escuchando a Grupo Frontera, mañana estarán en el Zócalo. Como dijo hace unos meses Luisa Maria Alcalde en el 5º Aniversario del triunfo de la esperanza, la transformación no se va, no se va, no se va.... La transformación fortalece y engrandece a México. #LaEsperanzaNosUne pic.twitter.com/yJYm1Dsh9Q — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 14, 2023

"Como dijo hace unos meses Luisa María Alcalde en el 5º Aniversario del triunfo de la esperanza, la transformación no se va, no se va, no se va....", recordó.