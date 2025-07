Revisan pago de pensiones millonarias en Pemex

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que se realiza una revisión de pensiones millonarias que son pagadas a funcionarios de confianza en Petróleos Mexicanos (Pemex).

"En un año, se paga de pensiones de Pemex cerca de 90 mil millones de pesos. Estamos revisando las pensiones más altas, ahí vamos a dar algunas sorpresas, porque hay pensiones muy exageradas que se están pagando. Ya cuando venga Pemex. Se los adelanto y es de personal de confianza, principalmente", dijo.

"¿Se van a cancelar?", se le preguntó.

"Se están revisando, se están revisando porque no puede ser que una persona tenga estas pensiones millonarias", respondió.

La Mandataria abordó el tema, tras ser cuestionada sobre las negociaciones de Pemex con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) relacionadas con incrementos salariales y de prestaciones.

También se consultó a Sheinbaum sobre la demanda de algunos trabajadores para que la petrolera se haga cargo de las pensiones de 30 mil empleados, cuyas cuentas habrían sido trasladadas a la Afore de Banorte, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, sin autorización de por medio.

"Yo esperaría que siguieran las negociaciones con el sindicato. Y ahí está la mesa abierta, está la mesa de diálogo abierta", manifestó.

En otro tema, la Presidenta reportó que Pemex canceló la compra de Servitux, que pretendía realizarse desde el sexenio pasado, en Veracruz, con fines de almacenamiento.

A pregunta expresa, negó que exista alguna investigación sobre presuntas irregularidades vinculadas con la adquisición.

"Pues más que investigación, se decidió suspender. Es muy importante porque todo el sistema de hidrocarburos en el País requiere más almacenamiento. Es una de las áreas estratégicas del área de Logística de Pemex. Se requiere más almacenamiento y en ese marco se había planteado la posibilidad de este almacenamiento en Tuxpan", explicó.

"Cuando llega la nueva Administración de Pemex, decide no seguir con esta compra y se están buscando otras opciones. Pero hasta ahí, no había habido ningún contrato ni mucho menos ya formal para su compra o su adquisición".

"¿No se está investigando particularmente si hubo alguna irregularidad?", se le cuestionó.

"Pues no porque, digamos, no se consolidó. Es como en el caso de los medicamentos que hemos contado, no hay daño patrimonial. Se puede hacer una investigación, pero al no haber daño patrimonial, pues en todo caso se investiga si había algo que no era correcto o no. Más bien fue una decisión del área de logística no seguir con este contrato", afirmó.

Huachicol y almacenamiento

Durante la conferencia mañanera, se preguntó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, si se tiene detectado un modus operandi de empresas que han incurrido en el denominado huachicol fiscal o contrabando de hidrocarburos y que ni siquiera cuentan con instalaciones para el almacenamiento.

"Todas las empresas, de cada aseguramiento que se ha hecho, se han obtenido o iniciado carpetas nuevas de investigación y se han obtenido cateos y órdenes de aprehensión también. Primero hubo aseguramientos sin detenidos y posteriormente, gracias a la información recabada en estos aseguramientos, se obtienen órdenes de aprehensión", dijo.

"¿Pero se confirmaría que hay un modus operandi de que estén almacenando en ferrotanques?", se le planteó.

"Sí", contestó.

"¿Y ahí cómo se atendería el tema de seguridad?", se le insistió.

"Bueno, asegurándose, pero también deteniendo a las personas que cometan estos ilícitos", respondió.