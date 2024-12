"Es tiempo de mujeres sin violencia": Claudia Sheinbaum

Por: El Mañana Staff

Noviembre 25, 2024 - 12:54 p.m.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la campaña nacional permanente Es tiempo de mujeres sin violencia ¡Súmate y transforma!, como parte de las acciones para proteger y garantizar los derechos plenos de las niñas, jóvenes y mujeres.

"Esta campaña de concientización, en donde conductas que parecen normal, como decirle a una mujer: ´calladita te ves más bonita´, pues son en realidad acciones violentas o decirle a una mujer: ´tu no puedes´ o a una niña: ´tu no puedes ser ingeniera´ parece una costumbre, pues no, no es costumbre es una forma de violencia el no permitir que las niñas puedan cumplir sus sueños", señaló en la conferencia matutina "Las mañaneras del Pueblo".

Asimismo, informó que además de la reforma constitucional que garantiza la igualdad sustantiva, también se presentaron leyes secundarias en el Senado de la República para impulsar acciones a favor de los derechos de las mujeres, en particular para garantizar la cero impunidad ante la violencia contra la mujer.

"Vienen además de la reforma constitucional, varias leyes secundarias que ya están en el Senado de la República en donde se establece la obligatoriedad para las fiscalías para que tengan una fiscalía especializada para atender la violencia contra las mujeres en particular el feminicidio, las abogadas de las mujeres atendiendo en las fiscalías y otras acciones y legislaciones que buscan la igualdad, proteger y fortalecer los derechos de las mujeres. Y al mismo tiempo los dos grandes ejes para erradicar la violencia: uno es la prevención y la otra es la cero impunidad frente a cualquier feminicidio cero impunidad, frente a la violencia sexual contra una mujer, cero impunidad", puntualizó.