Admite Claudia Sheinbaum no ser considerada para investidura de Donald Trump

Por: Agencia Reforma

Enero 14, 2025 - 02:00 p.m.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Donald Trump no la invitó a su investidura del próximo lunes, pero "no pasa nada".

Cuestionada por enésima ocasión en su mañanera, la Mandataria restó importancia al tema y dijo que Esteban Moctezuma, Embajador de México en Washington, acudirá en representación del País a la ceremonia del 20 de enero.

-¿Ya la invitó Trump a su investidura?, se le preguntó este martes.

"No, pero no pasa nada, pues, no pasa nada, estará ahí el Embajador de México en Estados Unidos, no hay problema"", respondió.

El domingo pasado, Moctezuma Barragán informó que México ya había sido invitado a la asunción de Trump, junto con toda la delegación diplomática, pues no se acostumbra invitar a Jefes de Estado a esos actos.

"México ya fue invitado a la inauguración, así le llaman aquí a la toma de protesta de Donald Trump, invitaron a todo el cuerpo diplomático.

"Es lo que se usa aquí, se usa que más que Jefes de Estado, se invite a las Embajadoras y Embajadores", señaló en un video en sus redes oficiales desde la capital estadounidense.