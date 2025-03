Claudia Sheinbaum: ´Estamos todos desde abajo cambiando al Poder Judicial´

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en la elección del Poder Judicial, que se realizará el próximo 1 de junio, además de elegirse a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, se cambiará desde las bases al Poder encargado de la justicia, ya que, también por primera vez, se seleccionará un Tribunal de Disciplina Judicial que evaluará el trabajo de quienes sean elegidos.

"Se van a elegir ministras y ministros de la Corte, nueve: cinco mujeres y cuatro hombres. Se van a elegir dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: una mujer y un hombre. Esto es muy importante: por primera vez va a existir algo que se llama Tribunal de Disciplina Judicial. Actualmente existe algo que se llama Consejo de la Judicatura, pero la presidenta de la Corte es la presidenta del Consejo de la Judicatura; entonces, el Consejo de la Judicatura, supuestamente, está para evaluar la actuación del propio Poder Judicial.

Ahora, ya va a ser distinto: una cosa es la Corte y otra cosa el Tribunal de Disciplina Judicial. Que tampoco va a cometer arbitrariedades porque tiene reglas, no es de que lo que decidan hacer es en función de la falta de un ministro, de un juez, de un magistrado. Entonces, ese Tribunal es muy importante porque ellos van a evaluar el trabajo de los jueces, de los magistrados y de los ministros; pero, ahora sí, una evaluación de que no se valen los ´sabadazos´, no se vale la actualización ligada a la corrupción. Por eso estamos cambiando, por eso estamos, entre todos, desde abajo, cambiando el Poder Judicial", señaló.





BOLETAS DE COLORES

* Boleta color morado, para elección de ministras y ministros de la SCJN.

* Boleta color azul, para magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

* Boleta color turquesa, para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.

* Boleta color naranja, para magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

* Boleta color rosa, para magistraturas de Circuito.

* Boleta color amarilla, para juzgados de Distrito.