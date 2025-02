Afirma Claudia Sheinbaum que la patria no está en venta

Veracruz, México.- En el marco de las medidas emprendidas por el Gobierno del Presidente estadounidense Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó a los migrantes que están en Estados Unidos que México y la patria no están en venta.

Durante el evento "Pensión Mujeres Bienestar" en el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, la Presidenta Sheinbaum aseguró que la soberanía no se negocia.

"Que sepan también que México no está en venta, que la patria no se vende, que la soberanía no se negocia, que aquí estamos los mexicanos y las mexicanas para defender nuestra patria, hoy que es 14 de febrero que es día del amor y la amistad decimos 'amor al pueblo, amor a la naturaleza, amor a la familia, amor entre los mexicanos y amor a la patria", dijo en su discurso.

"Esto que vivimos, yo me siento muy fortalecida porque hay mucha cercanía entre el Gobierno y el pueblo, y eso nunca se va a romper, nunca va a ver divorcio entre pueblo y gobierno, y por eso frente a Estados Unidos frente al exterior, lo mejor es la fuerza que tenemos", exaltó en un evento donde entregó las tarjetas del programa Bienestar para mujeres.

Desde el templete la Mandataria defendió el trabajo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

"Que sepan nuestros paisanos, nuestras paisanas que son héroes y heroínas de la patria, que si los mexicanos no estuvieran en Estados Unidos trabajando no es lo que es, porque los mexicanos y mexicanas generan el 10 por ciento del PIB de Estadios Unidos, siempre los vamos a ayudar, proteger siempre y que sepan que si regresan a México aquí siempre serán bien recibidos con los brazos abiertos.

"Tenemos diez centros de atención para apoyarles, para dales empleo, acompañarlos para que lleguen con sus familias, abogados en los Estados Unidos, todo lo que necesiten nuestros hermanos y hermanas que viven en los Estados Unidos, aquí está su Presidenta y aquí está el pueblo de México para apoyarlos siempre", destacó Sheinbaum.