Indagatoria por huachicol fiscal es a todos los niveles.-CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la investigación por el contrabando de combustible de Estados Unidos a México, conocido como "huachicol fiscal", abarca a todos los niveles y dijo que no se protegerá a nadie.

"Es difícil de informar o -más bien- no es difícil. No se puede informar cuando hay una investigación en proceso, pero que sepan que no vamos a proteger a nadie. Eso sí, o sea la investigación es a todos los niveles, a todos los niveles; ya cuando se avance la investigación, por supuesto, se dará la información", comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

El uso de barcos, ferrocarriles, pipas, tanques de almacenamiento y redes de gasolineras se realiza con complicidades de privados y autoridades, o mediante la contratación de servicios, a través de empresas fachada que operan en la formalidad.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal explicó que el poder detener a una persona por este tipo de delito lleva tiempo y mencionó que las últimas incautaciones han aportado más información para integrar una sólida carpeta de investigación que guíe al arresto de los presuntos responsables.

"A veces se cree que detener una persona es muy sencillo, un presunto delincuente. Obviamente, para eso tiene que haber una carpeta de investigación con pruebas, tener todos los elementos de prueba para poder tener una carpeta de investigación y entregarle a un juez, esperando que un juez actúe conforme a derecho, pues lleva su tiempo.

"Entonces, las incautaciones que se han estado haciendo dan información y se sigue procesando esa información para poder tener todas las pruebas para que haya las atenciones de los presuntos responsables", agregó.