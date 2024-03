Brugada desmiente video donde "forcejea" con Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Clara Brugada, candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", advirtió que ella no va a "hacerle el juego a la oposición", luego de que se difundió en redes sociales un video en el que supuestamente se aprecia a ella y a la candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, forcejear durante su evento de arranque de campaña que tuvo lugar el viernes pasado en el Zócalo.

En entrevista posterior al evento "Vamos juntas y juntos por el plan C" que tuvo lugar este lunes en el Monumento a la Revolución, la aspirante advirtió que la oposición intentó hacer uso de un fragmento del video como una "estrategia" para dañar su imagen y porque van abajo en las encuestas.

"Es la oposición, yo no voy a hacerle el juego a la oposición de temas de este tipo, de querer utilizarlo y decirlo, lo expliqué, les dije; de hecho, hay un video que se presentó (...) Epigmenio Ibarra estaba justamente enfrente de Claudia y teníamos en mente las dos tomarnos una fotografía (...) ¿Qué fue lo que hizo la derecha? Tomar un video en donde estábamos yo abrazándola y ella agarrándome la mano, como que pareciera que era un jaloneo, pero lo cortaron justo ahí. Son estrategias que utiliza la derecha porque va abajo, va perdiendo y a todo va a ponerle "peros" y todo le va a poner algo".

Por el contrario, explicó la aspirante al cargo más importante de la CDMX, ambas candidatas buscaban hacerse una fotografía al término del evento; y afirmó que ambas candidatas no solo conocen y son compañeras, sino que "nos queremos (...) hay compañerismo y cariño, que no solo somos compañeras, no, si no nos conocemos históricamente, tenemos cariño, en fin. ¿Qué es lo que hace la derecha? Son sus estrategias que utilizan y no hay que caer", señaló.

A su vez, reiteró el llamado a la unidad para la militancia de Morena, y poner los intereses del pueblo por encima de los intereses personales.