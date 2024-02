Irrumpe CJNG en comunidad Nahua

Ciudad de México.- Hombres armados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) irrumpieron en la comunidad nahua de Santa María Ostula, en Aquila, Michoacán, quemaron un inmueble de un líder local e hirieron a un poblador, acusaron vecinos de la zona.

De acuerdo con una denuncia de habitantes de la comunidad, los hechos ocurrieron el pasado jueves alrededor de las 17:30 horas.

"Tenemos información suficiente para determinar que, detrás de este ataque, están las personas que traicionaron a la comunidad y se fueron a las filas del CJNG, entre ellas Cemeí Verdía, quien en repetidas ocasiones ha dirigido intentos de ataque a Ostula", acusaron.





AL MENOS 50

Testigos señalaron que al menos 50 personas se internaron en territorio comunal, atacaron y quemaron una casa de la encargatura de la Cofradía, donde se solían congregar representantes vecinales.

Aclararon que en el momento de la irrupción el sitio estaba vacío, pero en las calles hirieron a un comunero que fue atendido y se reporta estable.

"Algunos elementos de nuestra Guardia Comunal, cumpliendo con su deber de proteger a la comunidad, repelieron al comando armado y lograron que abandonara nuestro territorio", señalaron las fuentes.

"Ha sido gracias a los esfuerzos diarios de nuestra Guardia Comunal que estos objetivos criminales no se han cumplido y seguiremos en la primera línea garantizando la seguridad y tranquilidad de nuestra población".

Al afirmar que han llegado al límite, porque los ataques se han recrudecido, exigieron seguridad a los tres niveles de Gobierno.





NO HACEN NADA AUTORIDADES

"¿Qué han hecho el Gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional para garantizar la justicia y que estos hechos criminales no se repitan? Absolutamente nada. Todo lo contrario, el Gobierno estatal no ha dejado de criminalizar a nuestra Guardia Comunal a pesar de que el Juez Sexto de Distrito con residencia en Uruapan ordenó a los poderes públicos en el estado no realizar ningún acto tendiente a su desconocimiento", criticaron.

"Mientras tanto la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía del estado solapan y protegen al CJNG. Exigimos la inmediata desarticulación del CJNG y castigo por sus crímenes cometidos contra Ostula y las comunidades de la región".