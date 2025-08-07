Alfredo Ramírez Bedolla lidera impulso del Polo de Desarrollo en Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán por Morena, aseguró que el polo de desarrollo en el estado ya está en marcha, para sumarse al Plan México.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 7 de agosto en Palacio Nacional, Organización Ramírez, que opera la cadena de cines Cinépolis, informó que va a tener participación a través de CITELIS, "más allá de nuestra empresa de entretenimiento".

Al destacar el Polo Bajío, Ramírez Bedolla aseguró que se cuenta con energía eléctrica suficiente en Michoacán: "100% limpia, que también es otro atractivo; tenemos gas natural, estamos trabajando con Cenagas en la disposición del gas natural para las industrias. Y tenemos sobre todo, toda la capacidad de las universidades y tecnológicos de Morelia a disposición de la inversión".

Describió el mandatario estatal que se trata de un polo de desarrollo de 346 hectáreas y uno de los primeros inversionistas para el desarrollo del parque es CITELIS, de organización Ramírez. "Una empresa moreliana que está ligada en el consorcio que todos conocemos más por Cinépolis a nivel nacional e internacional", destacó.

Esta inversión de infraestructura público-privada, dijo, representa en la primera etapa más de mil millones de pesos y se suma a las inversiones que en días pasados la Presidenta anunció en el Puerto de Lázaro Cárdenas, por más de 13 mil millones de pesos.

-----Michoacán a la vanguardia

Este polo, resaltó el gobernador, coloca a Michoacán en la vanguardia de la logística internacional de mercancías "y aprovechamos esa inercia para establecer este parque Bajío".

Eduardo Ramírez Díaz, CEO de CITELIS, destacó que Organización Ramírez es una empresa 100% familiar, 100% mexicana; "Y hoy nos da muchísimo gusto darnos a conocer más allá de de nuestra empresa entretenimiento Cinépolis, a través de su empresa de inversiones estratégicas, CITELIS".

Comentó que en CITELIS llevan más de 30 años invirtiendo, principalmente en la industria del turismo, automotriz e inmobiliaria. Mencionó que ya se cuentan con empresas líderes nacionales como Oxxo, de Grupo Femsa, pero también internacionales como Mercado Libre y Amazon.

La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán expresó su confianza con el gobernador Alfredo Ramírez y con los empresarios michoacanos "en que es tiempo de Michoacán, es tiempo del Plan México y que podamos lograr muchas acciones como empresarios".

"Ahora el trabajo más fuerte es de los empresarios, es de impulsar en cómo sí se puede desarrollar un polo como estos para Michoacán que tanto lo merece", dijeron los empresarios.