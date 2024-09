Consulado de EU da ‘cita azul’ para visas

Para tener una “cita azul” para solicitar la visa debes: * Realizar el proceso habitual de solicitud de programación y citas en línea para visas de no inmigrante en la página ais.usvisa-info.com. * Ya con cita agendada, comunícate a la Unidad de Visas para solicitar el servicio “cita azul” a través del correo MonterreyVisas@state.gov. * Proporciona una breve descripción de las circunstancias del solicitante. No se requiere dar información médica personal. *Los solicitantes de visa menores de 14 años, mayores de 80 o aquellos con visas anteriores, pueden calificar para una exención de entrevista y podrían no necesitar presentarse a la cita. * La “cita azul” del Consulado de Estados Unidos proporciona un entorno adaptado a los solicitantes de visa que viven con alguna neurodivergencia.