Ciro Gómez Leyva no había recibido amenazas, dice tras atentado

"No tenía amenazas, no tengo pleitos con nadie, no tengo deudas", dijo el periodista al aire. Como ya había adelantado en sus redes sociales la víspera, Gómez Leyva aseguró: "Alguien quiso matarme anoche, a 300 metros de mi casa, en la colonia Florida, muy cerca de aquí, ya muy cerca de mi casa me dispararon de una motocicleta, pero después peritos me dijeron que pudo haber disparos desde otra camioneta".