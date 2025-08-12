Volcadura de trailer en Carretera Libre a Monterrey

MONTERREY, NL.-Un tráiler sufrió una volcadura y cayó a una pendiente cuando circulaba por la Carretera Libre a Saltillo, en dirección a Monterrey, lo que generó un atorón vial por el cierre del carril de alta velocidad.

El accidente se reportó a las 14:30 horas a la altura del kilómetro 27 de la vía.

Policías de Santa Catarina acudieron al sitio para cerrar un carril de circulación hacia Monterrey.

La versión inicial es que el conductor perdió el control, rompió el barandal metálico y cayó por una pendiente para terminar volcado.

Según testigos, el conductor resultó solo con algunos golpes.

Ante el cierre del carril de baja velocidad se formó un cuello de botella que ha generado tráfico en dirección a Monterrey.