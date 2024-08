Aseguran que ley de ciberseguridad tiene vacíos legales

La nueva ley en materia de ciberseguridad presentada hoy en el Senado de la República mantiene vacíos legales y no aporta acciones concretas en contra de los delitos cibernéticos, afirmaron expertos.

Víctor Ruiz, CEO de la empresa SILIKN, comentó que la nueva propuesta legislativa carece de acciones detalladas sobre cómo el Estado afrontará los problemas de seguridad, ataques, protección y resguardo cibernético.

"En esencia, creo que es una propuesta que indica lo que debería hacerse, pero no detalla cómo llevarlo a cabo. Me parece que es otro documento que aporta bastante información de referencia, pero no aborda los problemas en profundidad, limitándose a mencionarlos de manera general", dijo.

Aseveró que como borrador es adecuado, y que puede servir de base, pero que como ley, falta mucho por agregar.

Dijo que sólo en el tema internacional, la nueva propuesta de ley menciona que se buscará la coordinación internacional. Sin embargo, tampoco se especifica qué acciones de internaciones asumirá el Gobierno federal ante estancias y naciones extranjeras.

"Por ejemplo, ¿qué ocurre si se detecta que un cibercriminal de un país como Corea del Norte ha atacado una entidad del gobierno mexicano? ¿Cómo podría México negociar con Corea del Norte para que se sancione al criminal en su país, o para que sea extraditado y llevado a juicio en México? ¿Se podría?", cuestionó.

Acentuó que una vez más, se intenta sancionar los delitos relacionados con la ciberseguridad, pero nuevamente esta propuesta es demasiado general y no profundiza en los mecanismos de aplicación.

"Una ley que no se puede implementar de manera efectiva tiende a ser inoperante, dejando vacíos que provocan lagunas legales. Incluso llegan a detallar las multas y las penas de prisión, lo cual es evidente desde la perspectiva de que todo delito debe ser castigado", añadió.

Lamentó que la nueva propuesta no consideró el panorama completo, pues no se abordan las tácticas, técnicas y procedimientos de los ciberataques ni sus motivaciones.

Expuso que tampoco se toman en cuenta las metodologías que abarcan desde los novatos que buscan aprender, hasta los grandes grupos de ransomware y las amenazas persistentes avanzadas patrocinadas por algunos gobiernos.

La senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz explicó ante medios la nueva iniciativa denominada "Ley Federal de Ciberseguridad y Confianza Digital".

La senadora por el Partido Verde resaltó que México se mantiene como unos de los 10 principales países con el mayor número de ciberataques, por lo que es necesaria una ley que resguarde la seguridad nacional en ciberseguridad.

"Para 2025, el costo del cibercrimen en la economía mundial podría llegar a 10.5 trillones de dólares anuales, esta cifra superaría el monto de la rentabilidad del comercio global de todas las drogas ilegales", dijo.