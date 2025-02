Hackean sistemas de Secretaría de Administración y FGE en Oaxaca

El secretario de Finanzas del Gobierno de Oaxaca, Farid Acevedo López, confirmó que hackers lograron entrar a algunos de los sistemas informáticos de la Secretaría de Administración y de la Fiscalía General del Estado; pero aseguró que no lograron eliminar ninguna información o copiarla.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal informó que desde que tomaron posesión como nuevo gobierno no hay un solo día en que no haya personas que estén intentando acceder a sus sistemas informáticos.

Acevedo López detalló que se registran entre siete a ocho ataques diarios de hackers con el fin de robar o eliminar de la información de las diferentes dependencias de la administración estatal.

"Afortunadamente se han podido contener. Hay días que tenemos siete u ocho intentos, en los que buscan acceder a los diferentes sistemas: desde el sistema de placas, licencias, el SIOP que es el sistema de recaudación de Finanzas".

En esta ocasión, sin embargo, dijo que sí se vulneró a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Administración del Gobierno de Oaxaca.

"La Fiscalía comenta que no lograron acceder a su sistema, es decir, no tenemos mayor información respecto de esto. Respecto de nosotros, en el sistema de Administración tampoco lograron acceder a información sensible. Intentaron entrar a Administración, Cabien, Finanzas, pero no lo lograron".

"En el caso de Administración, nos comenta el director de Informática, pudieron entrar, pero no lograron hacer ninguna eliminación, ni ninguna copia de información", destacó.