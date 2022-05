Choca sindicato con Pemex por vacantes

Sin embargo, el lazo que ha unido a sindicato y Gobierno durante décadas se está resquebrajando. En un informe interno dirigido a Pemex, el sindicato denuncia un incremento del 56% en el número de accidentes durante el primer trimestre del año, según ha reportado el diario Reforma. En el documento, también se acusa a la paraestatal de incumplir con el contrato colectivo de trabajo, al no otorgar créditos hipotecarios y no dotar a los trabajadores con el equipo y las herramientas necesarias.

Es la segunda señal de descontento en menos de una semana. El martes pasado, trabajadores de la sección 35 del sindicato bloquearon la avenida Marina Nacional a la altura de la sede de Pemex, en Ciudad de México, para reclamar la reapertura de plazas para "basificar" a trabajadores transitorios. En enero, el director general de Pemex, Octavio Romero, anunció que la paraestatal empezaría el proceso de otorgar plazas de base a 17.000 trabajadores transitorios de acuerdo a criterios de antigüedad y dijo que esto se haría de manera transparente y gratuita. El anuncio no ha caído bien en el STPRM, que se ha sentido orillado.

ÚLTIMA PALABRA

Históricamente, los sindicatos han tenido la última palabra sobre quién ocupa las plazas de base. Así lo establece la ley y varios contratos colectivos, incluido el de Pemex, aunque ese origen legal "se ha desvirtuado", señala Carlos Reynoso, catedrático en Derecho Laboral de la Universidad Autónoma Metropolitana. "Era una idea para proteger a los sindicatos y no para hacer un manejo de las plazas, incluso comercializándolas como ha llegado a suceder. En estricto sentido, el sindicato está pidiendo que se aplique la ley. En la práctica, muchos de estos mecanismos se han pervertido. A lo mejor esa no permisión del Gobierno tendría que pasar por una reforma la Ley Federal del Trabajo, y de los contratos colectivos", dice.

Venta de plazas

- El STPRM ha sido señalado en el pasado de vender las plazas de base, una práctica que este Gobierno afirma querer desterrar

- En respuesta a las protestas recientes, el Ejecutivo ha acusado al sindicato de maniobrar para mantener el poder sobre las nuevas contrataciones y entregar las plazas a personas cercanas a los líderes

- "Lo que no se puede ya, aunque haya campañas, es regresar a la venta de plazas, a permanecer eternamente en la dirección de un sindicato", ha declarado este lunes López Obrador.

- Es una lectura que comparten algunos trabajadores que se oponen a los actuales líderes del STPRM. Gregorio Roque, un empleado crítico con la dirigencia, reconoce que Pemex no está cumpliendo con el contrato colectivo

- En lugar de suministrar mudas y zapatos dos veces al año, él ha recibido la dotación una vez al año en esta Administración

- Sin embargo, el trabajador señala que el problema se arrastra desde 2012. "¿Por qué protestan ahora y antes no, cuando no se entregaba la dotación? El sindicato hace esta manifestación porque siente que se le va a ir el poder porque no va a negociar las nuevas contrataciones".