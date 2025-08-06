Turista de Chihuahua desaparece en Sinaloa tras ser arrastrado por el oleaje

CULIACÁN, Sin

Los cuerpos de auxilio y personal de la marina continúan con la búsqueda de un joven turista, originario del estado de Chihuahua, el cual, junto con tres amigos más, fue arrastrado por el fuerte oleaje en una de las playas de Mazatlán, sólo él no fue localizado por el personal del Escuadrón de Rescate que entraron a sacarlos.

Según los datos que se dieron a conocer, cuatro jóvenes visitantes, originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, ingresaron al mar para bañarse, pese al fuerte oleaje que se presenta, por lo que al ser arrastrados mar adentro, estos no lograban salir a la orilla, por lo que solicitaron ayuda.

Los elementos del Escuadrón de Rescate Acuático que fueron alertados sobre la situación de los jóvenes vacacionistas acudieron en su ayuda, pero sólo localizaron a tres de ellos, a los que llevaron a tierra firme y se les dio asistencia médica.

Sobre el cuarto bañista, cuya identidad no se ha dado a conocer, éste desapareció, por lo que personal de Marina, especializado en rescates acuáticos se unió a su búsqueda en varios puntos de las playas de Mazatlán, sin que hasta el momento se conozca si se ha logrado ubicarlo.