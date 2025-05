Disputará CFE mercado de Internet a privados

Ciudad de México.- De aprobarse en sus términos la reforma en materia de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entrará a la disputa del mercado de internet, ya que podrá ofrecer de manera directa el servicio comercial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la empresa pública del Estado participará en el sector, en igualdad de condiciones que las empresas privadas, con la intención de aumentar la competencia y reducir los precios.

¿Qué queremos con esto?, que se genere más competencia y que bajen los precios también del Internet" Claudia Sheinbaum Presidenta de México

"En el caso del internet, ¿cuál es la novedad? Antes no se permitía que CFE-Internet pudiera dar servicio, más que en las zonas de no cobertura. Ahora sí, ahora se le va a permitir, ¿cómo?, en igualdad de circunstancias que, en el caso comercial, que los privados, para que no digan que hay un favoritismo de unos; no, en igualdad de circunstancias", dijo.

Durante la mañanera, el titular de la Agencia de Transformación Digital (ADT), José Peña Merino, explicó que, actualmente, cerca de 15 millones de mexicanos carecen del servicio de internet, ya sea por falta de cobertura o porque no pueden pagarlo.

Adelantó que, con la reforma, la CFE estará en condiciones de incrementar la cobertura.

"Creemos que el marco normativo justamente va a permitir llegar a una meta de conectividad, en donde el acceso a internet no excluya a los 15 millones (que no lo tienen). Lo primero, espectro para uso público. Esto quiere decir espectro que pueda usar una autoridad de Gobierno, centralmente CFE, que ha consolidado CFE Internet, CFE-TEIT, CFE Telecomunicaciones. Internet gratuito, como el programa social", dijo.

El funcionario refirió que, además de dotar de internet a oficinas gubernamentales, que ya no firmarán contratos con privados, se ofrecerá el servicio de manera gratuita en espacios públicos, como ocurre actualmente en la Ciudad de México.