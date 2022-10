CFE desaira gas natural y sigue usando combustóleo

Francisco Barnés, ex comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y ex subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener), recordó que el acceso a gas natural es indispensable para impulsar la economía y anclar nuevas inversiones.

"El gas natural se ha vuelto indispensable en la economía de este país. Ya nadie usa combustóleo más que la CFE o empresas vinculadas que están retiradas de los gasoductos y que dependen de combustóleo, porque no sólo es mucho más contaminante, es mucho más caro, 3.5 veces más caro aun cuando Pemex está subsidiando el combustóleo que está utilizando CFE.

"Nadie en su sano juicio que tiene necesidad de poner una inversión nueva, que sea intensiva en energía, la va a poner lejos de un gasoducto; por tanto, las regiones del País que todavía no tienen gas natural están condenadas a no tener un desarrollo industrial si no encontramos la forma de anclar nuevos gasoductos", apuntó durante su participación en el Xll Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía.

Recordó que el gas natural es el energético de mayor consumo en el País, siendo el sector eléctrico el que consume alrededor del 50 por ciento, el 35 por ciento es consumido por Pemex y el 15 restante por la industria.

"Si no tenemos gas, no hay actividad industrial; si no tenemos gas, la generación eléctrica es mucho más cara, contaminante, con gases de efecto invernadero. Aún haciendo a un lado el medio ambiente, simplemente por razones económicas, no habrá desarrollo económico en las regiones del País que no logramos llevarles gas natural", comentó Barnés.