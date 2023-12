Desalojan a César Duarte de audiencia

Ciudad de México.- El exgobernador César Duarte fue desalojado por la fuerza de una sala de la Ciudad Judicial luego de discutir con la jueza de Control, Delia Valentina Meléndez, porque le negó llevar su proceso en libertad.

RESOLUCIÓN

Tras conocer la resolución, Duarte reprochó a la juzgadora por negarle el cambio de medida cautelar, de nueva cuenta, y mantenerlo en prisión preventiva y la acusó de hacerle el trabajo sucio al Ministerio Público.

Consideró que la determinación de Meléndez era una "violación abrupta" y que debido a ello él sigue en el limbo.

Su proceso, dijo, ha sido con base en mentiras "flagrantes" de la Fiscalía General del Estado.

"Hoy, verdaderamente usted se pasó la raya, se pasó la raya con atribuciones (...)", le dijo Duarte a la jueza de control.

"Usted nos impide, casi nos come con los ojos, cuando nos atrevemos a abrir la boca (...).

La jueza le pidió que guardara compostura, a lo que él respondió que lo hacía. La discusión continuó, como se escucha en un audio que circula en redes sociales.

"Haga lo que tenga que hacer, a mí no me tiene que estar diciendo lo que yo haga", recalcó Duarte.

"Dígalo usted y que me retengan y que me lleven de una vez, a mí ya no me falta nada", continuó.

El expriista lamentó que no se hayan tomado en cuenta sus condiciones de salud, basándose en un diagnóstico de su cardiólogo.

La discusión avanzó, por lo que la juzgadora le pidió de nueva cuenta que se comportara.

"La que no ha guardado (compostura) es usted porque no ha guardado la ley", le recriminó quien gobernó el estado de Chihuahua de 2010 a 2016.

Meléndez le indicó que sus abogados le explicarían la determinación.

"Yo le quiero decir que aquí, desgraciadamente, su señoría, usted ha abusado de la transparencia y la buena ley", respondió Duarte, quien dijo que cuando supieron del trámite que harían para cambiar la medida cautelar, realizaron una estrategia para impedirlo una vez más.

"Por lo pronto estoy en la cárcel y ahí me tienen", sostuvo.

La vocería del Tribunal Superior de Justicia informó que fue desalojado por elementos procesales y trasladado de nueva cuenta al Cereso Estatal número 1, en el Municipio de Aquiles Serdán, donde se encuentra en prisión preventiva por un presunto peculado y asociación delictuosa por 96 millones 685 mil 253 pesos.

El exmandatario estatal fue extraditado a México en junio de 2022 luego de haber permanecido detenido en Florida, Estados Unidos, desde julio de 2020.

En agosto pasado, Duarte fue vinculado a proceso por un nuevo presunto desvío de 120 millones de pesos.

Por este caso, el juez de control, Adalberto Contreras, dictó como medida cautelar 10 meses de prisión preventiva.