Infonavit: En el país hay 933 mil viviendas "emproblemadas"

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) detectó, a través de un censo de la Secretaría de Bienestar, que en el País hay 933 mil viviendas "emproblemadas", es decir, que se encuentran en juicio masivo, que no han sido escrituradas, con altos adeudos o con problemas con Fovissste.

Desde Palacio Nacional, Octavio Romero Oropeza, director general de Infonavit, apuntó que hay 933 mil viviendas "emproblemadas", las cuales están divididas en: 131 mil inmersas en juicios masivos, 216 mil adjudicadas sin que hayan sido escrituras, 497 mil con grandes adeudos, y 89 mil con problemas con el Fovissste.

"Iniciaríamos diciendo que debido a las malas prácticas en el Infonavit en otras administraciones, el diseño principalmente de créditos impagables, la contratación de despachos con prácticas fraudulentas, ilegales, y a la viviendas que se construyeron muy lejos y sin servicios, hoy tenemos un universo de 933 mil viviendas, le hemos denominado 'emproblemadas' en todo el País", dijo.

Romero Oropeza señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó que, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, se realizara un censo para tener un diagnóstico real y poder encontrar soluciones a la problemática.

Asimismo, el director del Infonavit explicó que 497 mil son viviendas que "desde hace muchísimos años no pagan los derechohabientes, mucho tiempo en cartera vencida, y esto se puede deber al famoso crédito impagable o a que se asignaron esas viviendas muy retiradas, la gente que sea no las ocupo nunca, y el problema aquí es que el derechohabiente sigue apareciendo con un adeudo, aunque no necesariamente viva en ese lugar".