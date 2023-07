Celebran marcha por orgullo LGBT

Ciudad de México

En el Paseo de la Reforma de Ciudad de México se ha colado un arcoíris gigante que emite un grito que parece salido de las entrañas de la tierra: "¡No, no, no, no es un hecho aislado! ¡Los crímenes de odio son crímenes de Estado!" Miles de personas celebran este sábado la marcha del orgullo, que ha comenzado en el Ángel de la Independencia y concluye en el Zócalo de la capital. El objetivo es reivindicar los derechos de las personas LGTB+, visibilizar las problemáticas que enfrenta la comunidad y también celebrar los avances conseguidos a base de lucha y manifestaciones en los últimos años. Las pancartas reivindicando la libertad sexual y de género se mezclan con los tambores que animan a la gente con sus ritmos frenéticos, las cervezas, que todavía se sirven frías en un día tan caluroso, y la purpurina que adorna las vestimentas más extravagantes.

Hasta el Paseo de la Reforma han llegado gentes de distintas partes de la República. Juan Pablo (44 años) y Alberto (30 años) han venido desde Tampico, en el Estado de Tamaulipas, para celebrar y divertirse. Creen que todavía queda mucho por hacer para eliminar las barreras sociales que impiden ser libres a la gente del colectivo, pero no pueden dejar de apreciar lo que se ha avanzado hasta ahora.

"Creo que ha cambiado el sentido de la marcha", dice Alberto, "porque antes era mucho más de protesta, reivindicativo, porque nuestra gente estaba invisibilizada, pero en los últimos años han cambiado muchas cosas y eso es lo que venimos a celebrar".