"A la presidencia de la República llegamos todas": Claudia Sheinbaum Pardo

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que a la Presidencia de la República no llegó sola, sino que lo hizo con todas las mexicanas, por ello anunció 10 acciones concretas en beneficio de las mujeres.

"A la Presidencia de la República llegamos todas las mujeres. Hay mujeres Presidentas en la Cámara de Diputados. Hay mujeres Presidentas en la Cámara de Senadores. Hay mujeres Presidentas en el salón de clase. Hay mujeres Presidentas en la calle. Hay mujeres Presidentas en la casa. Hay mujeres Presidentas en las empresas. Hay mujeres Presidentas en todo nuestro país; cada mujer de México, desde las niñas hasta las adultas somos Presidentas de los Estados Unidos Mexicanos. ¡No llegué sola —las mujeres del Ejército—, llegamos todas las mujeres mexicanas!", resaltó, al encabezar el evento 8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres. Mujeres indígenas y trabajadoras: fuerza, lucha y dignidad, en Palacio Nacional.

Destacó que este 8 de marzo, el primero encabezado por una mujer desde la Presidencia de la República, está dedicado a todas las mujeres de pueblos originarios de México con orgullo y dignidad.

Las 10 acciones son:

1. Establecer 24 efemérides para reconocer a las mujeres mexicanas de la historia, ya que Es Tiempo de las Mujeres.

2. Apertura de la sala de Mujeres en la Historia en Palacio Nacional.

3. Entrega de millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres.

4. La construcción de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, conformada por mujeres voluntarias de todo el país, para que, entre todas, tejan la soberanía y los derechos de las mexicanas y mexicanos.

5. A partir del 1 de agosto inicia la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar a mujeres de 60 a 63 años de edad; que se suman al millón de beneficiarias de 63 y 64 años que ya reciben este apoyo.

6. La construcción de 200 Centros de Cuidado Infantil para madres trabajadoras

7. Reconocimiento permanente a mujeres de pueblos originarios y afrodescendientes durante todo el sexenio.

8. Se dará preferencia como propietarias a las mujeres en el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar.

9. Reconocimiento de derechos agrarios a, por lo menos, 150 mil mujeres.

10. Inicio de foros y consultas para determinar acciones que permitan hacer realidad las reformas constitucionales y legales contra la violencia hacia las mujeres. ¡No más violencia contra las mujeres! ¡Ni un feminicidio más, ni un golpe más, ni un trato ni palabra violenta más contra las mujeres mexicanas!

Sostuvo que las mujeres tienen el derecho a una vida libre, plena, en la que soñar es un derecho. Por lo que el Gobierno de México garantizará los derechos de todas las mujeres.

Recordó que las mujeres requieren de más derechos para alcanzar la igualdad sustantiva, ya que históricamente han sido tratadas con desigualdad, por ello deben tener el derecho al descanso laboral remunerado por maternidad, acceso a lugares para lactancia en centros laborales, a un sistema de cuidados, a que las labores del hogar sean compartidas y a vivir en paz y sin violencia.

Puntualizó que el movimiento de la Cuarta Transformación es el único que puede garantizar los derechos de las mujeres, pues el conservadurismo ve el acceso a la educación o la salud como privilegios que se pueden obtener por mérito personal.

"Es nuestro movimiento el único —perdón que lo diga, pero es verdad— que puede atender los derechos de las mujeres, porque el conservadurismo piensa que ´los derechos son mercancías y son privilegios a los que solo se puede acceder por el mérito personal´. Eso es condenar a la mujer a seguir en la desigualdad, porque cuando no hay derecho a la educación a quien más afecta es a las mujeres, porque cuando no hay derecho a la salud a quien más afecta es a las mujeres, porque cuando no hay accesos a derechos a quien más afecta es a las mujeres pobres", añadió.?

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que a dos días de su llegada a la Presidencia envió la reforma constitucional para el reconocimiento de la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y el derecho al salario justo. Aunado a que se modificaron siete leyes secundarias para hacer realidad esos derechos.

"Podemos decir con certeza que hoy las mujeres mexicanas estamos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y este año lo declaramos como el Año de la Mujer Indígena, de nuestras ancestras, de las mujeres de hoy", destacó.

Durante el evento de conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en el marco de 2025, Año de la Mujer indígena, se realizó un ritual de purificación en el que la Presidenta recibió el Bastón de Mando a cargo de autoridades indígenas.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, resaltó que ayer inició la distribución de millones de ejemplares de la Cartilla de Derechos de las Mujeres y anunció que trabajan un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que permita implementar acciones específicas en beneficio de mujeres indígenas y afromexicanas. Además, reconoció a la Presidenta de México por su forma de ejercer el poder, el cual destacó se ha convertido en un ejemplo para el mundo.

"No quisiera dejar pasar este momento sin reconocer, Presidenta, y yo estoy segura que no soy la única que represento en mi voz a varias mujeres, el gran papel, la manera en que nos enorgullece verte ejercer el poder de una manera distinta, que sabemos que cuidas a todas y todos los mexicanos, al pueblo de México, que defiendes nuestra soberanía de una manera ejemplar, que no estás sola y que sabemos que esta capacidad de cabeza fría y de tomar decisiones por el bien común, no solo nos enorgullece a nuestro país, sino también se ha convertido en ejemplo mundial y hoy le decimos a México y al mundo: Es Tiempo de Mujeres", añadió.

La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza, celebró las diversas acciones impulsadas por la Presidenta como la elaboración de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, la defensa del maíz y las reformas constitucionales que reconocen los derechos de mujeres indígenas y afromexicanas.

"Hago un llamado, finalmente, a todas las hermanas, las mujeres indígenas y afromexicanas que avancemos, porque bien lo ha dicho nuestra Presidenta, ha llegado ella, pero no ha llegado sola, y nosotras la vamos acompañando", añadió.

La Consejera Nacional de los Pueblos Indígenas, Yaneth Cruz Gómez, reconoció el trabajo realizado por la Presidenta e informó que el Comité Técnico ya sesionó en siete ocasiones para la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos la cual será consultada con los pueblos y comunidades para enviarse a la Cámara de Diputados para su aprobación.

"Reconocemos su esfuerzo y su compromiso con el reconocimiento de nuestros derechos, de esos derechos que actualmente reconoce a la mujer indígena y afromexicana como sujetos de derecho, con personalidad y patrimonio propio", añadió.

Asimismo, hizo cuatro planteamientos: 1. Que durante el sexenio las mujeres indígenas y afromexicanas sean parte del centro de la política nacional; 2. Se impulse de manera urgente la generación de datos desagregados para medir el avance y retroceso de los derechos; 3. Garantizar el acceso a la justicia desde un enfoque intercultural; y 4. Interseccionalidad con políticas públicas construidas y planteadas por mujeres indígenas y afromexicanas.

Finalmente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum escribió un capítulo en la historia del país que jamás será olvidado y destacó que este 8 de marzo sea el primer Día Internacional de la Mujer gobernado por una mujer.

"La doctora Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, quien hoy lidera la lucha de las mujeres para la igualdad de los derechos, por la seguridad de las mujeres y por la prosperidad de todas las mujeres del país. Presidenta luchadora que ha marcado un punto de no retorno porque a partir de su llegada, las mujeres ya no podremos ser borradas de la historia", celebró.

Acompañaron a la Presidenta en este evento, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Ramos; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruíz Gutiérrez; la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez.

Además, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza; la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora; la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor; la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya; la gobernadora tradicional de Xoconoxtle, Mezquital, Durango, Virginia Flores Flores; la gobernadora tradicional de Guachochi, Chihuahua, Hortensia Palma Palma; la escritora, Eloisa Bautista Campos; y la representante de las mujeres afromexicanas, Elena de la Luz Ruíz Salinas. Así como la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez Sierra; las ministras, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahfl y la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso.