Ni un feminicidio más: Claudia Sheinbaum

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que a la Presidencia de la República no llegó sola, sino que lo hizo con todas las mexicanas; por ello, anunció 10 acciones concretas en beneficio de las mujeres.

"A la Presidencia de la República llegamos todas las mujeres: Hay mujeres presidentas en la Cámara de Diputados, hay mujeres presidentas en la Cámara de Senadores, hay mujeres presidentas en el salón de clase, hay mujeres presidentas en la calle, hay mujeres presidentas en la casa, hay mujeres presidentas en las empresas, hay mujeres presidentas en todo nuestro país. Cada mujer de México, desde las niñas hasta las adultas, somos presidentas de los Estados Unidos Mexicanos. ¡No llegué sola —las mujeres del Ejército—, llegamos todas las mujeres mexicanas!", resaltó, al encabezar el evento 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Mujeres indígenas y trabajadoras: fuerza, lucha y dignidad, en Palacio Nacional.

Destacó que este 8 de marzo, el primero encabezado por una mujer desde la Presidencia de la República, está dedicado a todas las mujeres de pueblos originarios de México con orgullo y dignidad.

Sostuvo que las mujeres tienen el derecho a una vida libre, plena, en la que soñar es un derecho, por lo que el Gobierno de México garantizará los derechos de todas las mujeres.

Recordó que las mujeres requieren de más derechos para alcanzar la igualdad sustantiva, ya que históricamente han sido tratadas con desigualdad, por ello, deben tener el derecho al descanso laboral remunerado por maternidad, acceso a lugares para lactancia en centros laborales, a un sistema de cuidados, a que las labores del hogar sean compartidas y a vivir en paz y sin violencia.

Puntualizó que el movimiento de la Cuarta Transformación es el único que puede garantizar los derechos de las mujeres, pues el conservadurismo ve el acceso a la educación o la salud como privilegios que se pueden obtener por mérito personal.

"Es nuestro movimiento el único —perdón que lo diga, pero es verdad— que puede atender los derechos de las mujeres, porque el conservadurismo piensa que ´los derechos son mercancías y son privilegios a los que sólo se puede acceder por el mérito personal´. Eso es condenar a la mujer a seguir en la desigualdad, porque cuando no hay derecho a la educación, a quien más afecta es a las mujeres; porque cuando no hay derecho a la salud, a quien más afecta es a las mujeres; porque cuando no hay accesos a derechos, a quien más afecta es a las mujeres pobres", añadió.

La Jefa del Ejecutivo federal recordó que a dos días de su llegada a la Presidencia envió la reforma constitucional para el reconocimiento de la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y el derecho al salario justo. Aunado a que se modificaron siete leyes secundarias para hacer realidad esos derechos. "Podemos decir con certeza que hoy las mujeres mexicanas estamos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y este año lo declaramos como el Año de la Mujer Indígena, de nuestras ancestras, de las mujeres de hoy", destacó.

Durante el evento de conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en el marco de 2025, Año de la Mujer indígena, se realizó un ritual de purificación en el que la presidenta recibió el Bastón de Mando a cargo de autoridades indígenas.





Las 10 acciones 1. Establecer 24 efemérides para reconocer a las mujeres mexicanas de la historia, ya que ´Es Tiempo de las Mujeres´. 2. Apertura de la Sala de Mujeres en la Historia en Palacio Nacional 3. Entrega de millones de cartillas de Derechos de las Mujeres. 4. La construcción de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, conformada por mujeres voluntarias de todo el país, para que, entre todas, tejan la soberanía y los derechos de las mexicanas y mexicanos. 5. A partir del 1 de agosto inicia la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar a mujeres de 60 a 63 años de edad, que se suman al millón de beneficiarias de 63 y 64 años que ya reciben este apoyo. 6. La construcción de 200 Centros de Cuidado Infantil para madres trabajadoras. 7. Reconocimiento permanente a mujeres de pueblos originarios y afrodescendientes durante todo el sexenio. 8. Se dará preferencia como propietarias a las mujeres en el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. 9. Reconocimiento de derechos agrarios a, por lo menos, 150 mil mujeres. 10. Inicio de foros y consultas para determinar acciones que permitan hacer realidad las reformas constitucionales y legales contra la violencia hacia las mujeres. ¡No más violencia contra las mujeres! ¡Ni un feminicidio más ni un golpe más ni un trato ni palabra violenta más contra las mujeres mexicanas!