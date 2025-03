Gloria Trevi celebra a las mujeres con concierto en la Arena CDMX

En el marco del Día de la Mujer, la Arena CDMX fue el escenario de un evento especial este martes, donde Gloria Trevi ofreció un espectáculo dedicado a la fortaleza, la lucha y también las heridas de las mujeres.

El concierto, organizado por catorce secciones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), y reunió a miles de trabajadoras que corearon cada éxito de la regiomontana.

Desde temprano, los asistentes llenaron el recinto listas para cantar, gritar y dejarse llevar por las emociones que solo Trevi sabe evocar con sus letras de amor, desamor y resiliencia. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue la encargada de dar inicio al evento, que no solo fue un espectáculo musical, también un reconocimiento a las mujeres que día a día sostienen la ciudad con su trabajo.

Desde los primeros acordes, quedó claro que la tarde sería un recorrido por los sentimientos más profundos de los presentes. "Todos me miran" fue el grito de guerra con el que Gloria abrió el concierto, desatando una ovación ensordecedora. "¡Gloria a Dios y gloria a las mujeres que están aquí esta noche!", exclamó la cantante, dando inicio a un show vibrante, lleno de luces, lentejuelas y coreografías enérgicas.

Antes de cada canción, la intérprete dedicaba palabras de aliento y lanzaba mensajes contra aquellos que "pagaban mal el amor": "Esta noche es nuestra, pero no se equivoquen, cabrones, ¡todos los días son de las mujeres!", dijo antes de interpretar "El favor de la soledad".

Éxitos como "Con los ojos cerrados", "Cinco minutos", "Gloria" (cover de Laura Branigan) y "Diosa de la noche" hicieron vibrar al público, que bailaba y encendía las luces de sus celulares a petición de la artista.

En un momento del show, Trevi reflexionó: "Amigas, ¿por qué a veces aguantamos cosas que no valen la pena?". La respuesta fue un grito unísono de sororidad, en una de las pocas ocasiones en que se ha visto un espectáculo diseñado exclusivamente para un público femenino.

Los cambios de vestuario no solo fueron estéticos, sino simbólicos. Uno de los más impactantes incluyó una gran boca roja en el estómago, como si cada palabra cantada saliera desde las entrañas. Entre ovaciones, la cantante recordó: "¿Por qué nos salen tan chidas estas canciones? Porque alguna vez nos rompieron el corazón".

Las camisetas con la frase "Ábranse perras" se multiplicaban entre el público mientras el artista continuaba con su interpretación de "No querías lastimarme". También abordó la historia recurrente de quien, tras causar dolor, regresa pidiendo una segunda oportunidad: "Ya cuando nos ven reconstruidas, viene ese que te hizo llorar a decir: 'Me acabo de dar cuenta de que eres mucho para mí y no quiero hacerte daño'... ¡No querías lastimarme, pero lo hiciste!", expresó con rabia, encendiendo una ovación eufórica.

El show cerró con una celebración de la libertad y la reivindicación con "Ábranse perras", "Vestida de azúcar" y "Dr. Psiquiatra". Así, Gloria Trevi dio inicio a las festividades previas al 8 de marzo con un concierto que fue mucho más que música: una noche de catarsis, fuerza y hermandad femenina.