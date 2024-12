Miles de peregrinos arriban a la Basílica de Guadalupe

Por: El Universal

Diciembre 08, 2024 - 09:01 p.m.

Miles de peregrinos comenzaron a llegar desde este domingo a la Basílica de Guadalupe a pie, en bicicleta, en motocicleta, en auto o en Metro, no importaba cómo, pero todos movidos por la fe.

Los alrededores, el atrio y el interior de este templo católico, uno de los más importantes del mundo, estaban abarrotados, aunque a medida que se acerque el 12 de diciembre lucirán a reventar para celebrar a la llamada "reina de América".

Durante un recorrido de EL UNIVERSAL se pudo apreciar que ya no hay comerciantes sobre la Calzada de Guadalupe, sólo algunos toreros, es decir, personas que van caminando y ofrecen escapularios, imágenes o rosarios por cantidades que van desde los 10 pesos.

Algunas vendedores se colocaron afuera del Metro Basílica, ahí ofertan imágenes de La Virgen de Guadalupe o San Judas Tadeo desde 150 presos. "Llévate a San Judas o a la Lupe", grita un joven vendedor con aliento a marihuana.

Lo que sí hay sobre Calzada de Guadalupe son puestos de seguridad y de vacunación, en donde varios peregrinos aprovechan para protegerse contra la influenza y el COVID, pues la temporada invernal ya está a la vuelta de la esquina.

El comedor popular, anunciado por la Secretaría de Inclusión y Bienestar será colocado el 11 de diciembre, según lo anunció la propia dependencia capitalina.

Este domingo la llegada de peregrinaciones fue constante, algunas de ellas, como la de Cementos Cruz Azul, llegaron con tambores y trompetas, por lo que en la puerta del atrio les pidieron guardar silencio o si querían seguir tocando, ir a los extremos del templo.

Algunos devotos llegaban hincados o en sillas de ruedas, incluso algunos con oxígeno, pero esto parecía no importar, pues la fe y las ganas de ver a la Virgen de Guadalupe eran muy grandes.

"Llego hincado para dar gracias a la Virgen por una operación que tuvo mi señora y que gracias a Dios todo salió bien. Tengo gratitud porque me encomendé, me cumplió el milagro y por eso vengo aquí a pagar la manda, no importa como queden mis rodillas, obviamente sí es un poco desgastante", dijo Ángel Soto, peregrino de San Miguel de Allende.

Ricardo Mendoza precisó que unos familiares que viven en Ciudad Lago, municipio de Nezahualcóyotl, lo invitaron a una peregrinación y que aceptó gustoso para darle gracias a la Virgen de Guadalupe por los favores recibidos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realiza operativos en las principales avenidas de tránsito de peregrinos, como las calzadas Ignacio Zaragoza y Tlalpan, y la avenida Insurgentes, y pidió a los automovilistas respetar y dar preferencia de paso a peregrinos peatones y ciclistas.