Celebra AMLO salida de Cárdenas de 'Mexicolectivo'

"A mí me dio mucho gusto lo de la carta del Ingeniero. Yo no sabía pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa es que lo siguieron manejando (de que él formaba parte del movimiento). Entonces, cuando me preguntan, yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el Ingeniero haya aclarado.

"Entonces, me da mucho gusto, porque no leí el documento, pero era una crítica, por ejemplo, exagerada, sin fundamento, porque están fuera de sí acerca del supuesto militarismo que prevalece en México. (...) Ya basta de simulación y celebro mucho que se haya deslindado el Ingeniero Cárdenas", comentó López Obrador.

Cuauhtémoc Cárdenas anunció ayer que, "a partir de consideraciones políticas", no seguirá participando más en "Mexicolectivo".

Por la mañana de ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador había afirmado que Cárdenas sería su adversario político al respaldar a dicho movimiento.

En "Mexicolectivo" participan políticos, empresarios y académicos que elaboraron el documento: "Punto de Partida. Una Nueva Visión de País". Sin embargo, por la tarde, Cuauhtémoc Cárdenas marcó su distancia.

"En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración que, a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más", expuso en una carta.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal reconoció la importancia de Cárdenas para la democracia mexicana.

"Yo lo estimo mucho pero además lo respeto, porque es precursor del movimiento democrático. Nosotros llegamos a la Presidencia para impulsar una transformación, la Cuarta Transformación, con el apoyo de millones de mexicanos. Esto no es asunto de un solo hombre, somos millones y fue un proceso que se fue dando durante el tiempo, se fue decantando.

"Muchos se quedaron en el camino porque son mujeres y hombres de poca fe, yo me acuerdo que cuando el 2006 pues muchos se desencantaron, luego se volvieron a animar, pero en el 2012 muchos dijeron: no se va a poder, nunca se va a poder. Algunos se desencantaron, se deprimieron y otros siguieron", mencionó.

López Obrador señaló que los que conforman al movimiento "Mexicolectivo" son quienes formaron parte del periodo de corrupción y saqueo más grande que ha tenido el País.

"¿Cuál militarismo? Politiquería. Qué autoridad moral tienen los abajo firmantes si todos ellos fueran parte de la corrupción o cómplices o toleraron una corrupción que imperó en los últimos tiempos, el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México.

"Y como lo expresa (el Ingeniero Cárdenas), que haya debate y lo va a seguir habiendo, pero que no quieran engañar al pueblo diciendo: hay una dictadura, hay una tiranía, no hay democracia o se quiere... ¿cómo es que le atribuyen a Adán que dijo? Destazar la democracia je, je, je, je", agregó.