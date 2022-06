Caso Lozoya: AMLO aclara que no hay acuerdo para la reparación del daño

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en el caso de Emilio Lozoya aún no hay acuerdo para la reparación del daño y dijo que solo pagaron impuestos dos millones 500 mil pesos.

En la conferencia mañanera, el mandatario informó que los abogados del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, pagaron los impuestos en "una oficina independiente" del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Me habló la directora del SAT porque hicieron gestiones los abogados, que pues están en su papel, ¿no? de buscar opciones, alternativas legales, aunque no morales, y no se les había aceptado el pago, pero fueron a una oficina dependiente del SAT y pagaron, pero de inmediato se dio información", explicó AMLO.