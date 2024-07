Entre moretones y puntadas, Claudia pide justicia: Su pareja le dio 16 patadas

MONTERREY, NL.- Con moretones en un ojo, puntadas en la cabeza y la voz entrecortada, Claudia B. pidió justicia tras narrar que recibió al menos 16 patadas de quien era su pareja sentimental, dejándole heridas en la cabeza, el rostro y el cuerpo.

La noche del domingo, tras ser golpeada por su entonces pareja Alejandro C., la mujer fue a la Fiscalía para poner la denuncia de feminicidio en grado de tentativa.

A pesar de que la Fiscalía le asignó medidas de protección, fundamentadas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ella no ha recibido ninguna y antier el agresor se presentó de nuevo en casa de la víctima.

"El día de ayer (martes) él llega bien campante a mi casa", dijo, "¿Dónde están las medidas preventivas que tanto me anunciaron que iban a suceder? No existieron, verdad".

HECHOS

La noche de la agresión, después de comenzar a recibir insultos de su pareja, Claudia que es taxista, decidió que ya no quería mantener una relación sentimental con Alejandro, y al comunicarle, el hombre primero dañó su carro y luego la golpeó.

"Y es donde empezó todo", dijo la mujer, "'a mí no me vas a dejar' y quiso pegarle a mi carro, lo quiso vandalizar, le pegó al vidrio, le pegó al espejo, estuvo queriéndome vandalizar el carro, me lo vandalizó como pudo y yo lo aventé y lo cachetee".

"De la espalda me agarró y me empezó a ahorcar y me quiso morder, caímos, forcejeamos, y cuando caímos él se levantó primero que yo y me empezó a agarrar a patadas con unas botas de casquillo".

Los hechos ocurrieron en casa del papá del supuesto agresor, en la Colonia Barrio la Industria en el municipio de Monterrey, y fue el padre quien evitó que su hijo continuara golpeando a la mujer.

Llamaron a la policía y al enterarse de que llegaría una patrulla el hombre huyó en el taxi de la mujer, dejándola sin su medio de trabajo con el que mantiene a dos hijos, uno de ellos de 25 años con autismo.

Dos días después, Alejandro regresó a casa de la mujer en el municipio de García, para regresarle el vehículo en el que había huido, lo que le ha provocado que Claudia sienta miedo porque considera que puede volver a acercarse para hacerle daño.

"(El martes) hablo a la Policía otra vez y les digo que tengo medidas preventivas y que pues no las veo, y que necesito que venga una patrulla", narró.

Señala que a pesar de que ya le asignaron un jefe investigador en la Fiscalía, le han comentado que la juez que llevaría el caso está de vacaciones.