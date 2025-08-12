Presuntos involucrados en violación grupal se entregan en Campeche

Jorge "N" y Jesús "N", presuntos involucrados en una violación tumultuaria, se entregaron de manera voluntaria informó la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

La misma dependencia reveló que siguiendo con las pesquisas e investigaciones del caso, dos de los denunciados por Susan Saravia que asegura haber sido víctima de violación tumultuaria se entregaron y la FGECAM ya tiene a los tres presuntos implicados en esta querella.

La fiscalía de Campeche aseguró que continuará con el compromiso de impartir justicia y en apego a las leyes y el respeto y derecho de las partes.

El caso de la universitaria Saravia y su denuncia ha tenido fuerte impacto en la sociedad campechana y a nivel nacional.