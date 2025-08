´Mi caso no es un espectáculo´

En medio de declaraciones públicas de las madres de sus presuntos agresores, Susan Saravia, la joven que denunció una violación tumultuaria en Campeche, fijó su postura: su lucha es por justicia, no por un fin económico ni mediático.

La declaración de Saravia surge como respuesta a las recientes entrevistas y comunicados de las madres de los jóvenes actualmente prófugos (Yeshua ´N´ y Jorge ´N´), quienes han defendido la inocencia de sus hijos y manifestado su disposición a entregarlos a cambio de un proceso "justo" y con garantías a sus derechos humanos.

"Esta lucha no tiene un fin económico ni mediático. Si ese hubiera sido mi objetivo, habría aceptado desde un inicio la propuesta que la madre de Yeshua ´N´ me ofreció, pero no lo hice, porque esto no se resuelve con acuerdos por fuera, ni en redes sociales. Esto no es un intercambio de versiones ni una historia que se deba debatir públicamente", expuso en un pronunciamiento escrito.

"Esto se resuelve ante un juez, en el marco legal que corresponde. No tengo por qué seguir enfrentando una nueva forma de revictimización. Repito con toda claridad: sólo estamos pidiendo que Jorge ´N´ y Yeshua ´N´ se entreguen. ¿Cuántas víctimas más tienen que alzar la voz para que nos crean? ¿Cuántas más necesitamos para que se actúe?".

Susan lanzó un llamado a que su caso se aborde con la seriedad y responsabilidad que merece.

"Esto no es un teatro, no es un espectáculo con cuenta regresiva para ver si se hace justicia. Esto es un tema legal", demandó.

"Entréguense, Jorge y Yeshua", urgió.

Nubia Sabido y Ana Cecilia Herrera Villamonte, madres de ambos, respectivamente, han defendido la inocencia de sus hijos, quienes se encuentran evadidos de la justicia.

Ambas han manifestado su creencia en la inocencia de los jóvenes y han anunciado que, por recomendación de sus abogados y ante la presión mediática, sus hijos se presentarán voluntariamente ante las autoridades para afrontar el proceso legal.

El caso se hizo público el pasado 31 de marzo, cuando Susan Saravia, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), denunció haber sido agredida sexualmente por tres jóvenes en un departamento tras una fiesta. La joven señaló directamente a Yeshua "N", Jorge "N" y Ángel "N" como los responsables.

Hasta el momento, solo Ángel "N" ha sido detenido, el pasado 10 de julio, y vinculado a proceso por el delito de violación tumultuaria.

La madre de Susan, Elizabeth Rodríguez, ha encabezado diversas protestas exigiendo justicia para su hija, señalando la presunta relación laboral de los familiares de los agresores con la Administración estatal y denunciando una campaña de desprestigio contra la joven en redes sociales.