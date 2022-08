Ordenan archivar carpeta contra científica por caso Conacyt

El Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México ordenó a la Fiscalía General de la República archivar en forma definitiva la carpeta de investigación a la física Patricia Zúñiga Cendejas, ex coordinadora y fundadora del FCCyT, al estimar que un juez de control ya negó la orden de captura en su contra y esa determinación no fue impugnada.

Zúñiga es una de las 31 personas a las que en septiembre de 2021 el juez Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, negó girarles orden de aprehensión, argumentando que no existe delito en los hechos imputados por la FGR.

"En este asunto ya se decidió que esos hechos no son constitutivos de delito, ya se decidió por un juez y esa decisión no fue cuestionada por los recursos ordinarios, de modo que adquirió firmeza procesal. Si esos hechos no son constitutivos de delito, la cuestión de seguir investigando es irrelevante porque la historia no cambiaría, ya se dijo que no son delito", expuso el magistrado ponente Juan José Olvera López, en la sesión del pleno.

"Ahora, sobre esta base, si no son delito, la propia legislación nacional contiene una solución explícita, expresa y sobre todo aplicable de manera natural al caso concreto ¿cuál es? cuando se llega a la conclusión de que los hechos no son delito y el asunto se encuentra en etapa de investigación inicial, el fiscal debe resolver el no ejercicio y mandar el asunto al archivo, es disposición legal expresa".

Zúñiga es la primera de las 36 personas en librar la imputación y la FGR ya no podrá formular en su contra los cargos de delincuencia organizada y lavado. La resolución, equivalente a un fallo absolutorio, bien puede ser retomado por los otros 35 implicados.

El magistrado Olvera dijo en la sesión del pleno que cuando el juez Salazar negó las órdenes de aprehensión, hace casi un año, debió sobreseer o cancelar en definitiva la continuación de la investigación, porque ya no había un fundamento legal para que la indagatoria "continuara viva".

Su propuesta fue votada por unanimidad y quien también lazó un cuestionamiento al juez de control fue el magistrado Francisco Javier Sarabia Ascencio, quien dijo que no haber cancelado el caso y haberle dejado a la FGR la posibilidad de volver a pedir las capturas fue una omisión "peligrosa".

"Aquí lo que me preocupa es que el juez de control no haya visualizado un 'statu quo' en el que iba a quedar y eso es lo que creo que es peligroso, es decir, dar demasiadas facultades a un órgano ministerial para so pretexto de seguir investigando ¡ah, caray! a mí me llamó mucho la atención y lo digo abiertamente porque creo que aquí, si ya es tajante negar la orden de aprehensión que los hechos materia de la acusación no son delictivos ¿cuál es la consecuencia del gobernado? Como bien lo dice el magistrado .... lo que ocurre es que si no hay delito, ya no es necesario seguir investigando", señaló.

No hay otra posibilidad

El magistrado Horacio Hernández Orozco dijo que en esta investigación la Fiscalía "no tiene de otra" y no hay ninguna otra posibilidad legal que cerrar la investigación a Zúñiga.

Recordó que el 3 de noviembre de 2021 la académica solicitó por escrito a la FGR archivar el caso por falta de elementos, porque el juez que había negado su captura decretó que no había elementos; sin embargo, la Fiscalía no respondió a su petición.

Por lo anterior, Zúñiga presentó un amparo que le negaron en primera instancia y que ahora el colegiado ha decidido otorgarle.

"El hecho de que el juez no haya tomado esa determinación (sobreseer la investigación), no implica que el fiscal no lo pueda hacer; es más, aquí ya hay una petición expresa de las partes. Es decir, 'ah, se le pasó al juez, fue omisivo'; bueno, el Ministerio Público también está en esa omisión, pero ya hay una petición expresa fundada y motivada por la parte quejosa", señaló Hernández Orozco.

La imputación de la FGR contra todos los académicos señala que de enero de 2013 a junio de 2019 el Conacyt transfirió en forma ilegal 244 millones de pesos al FCCyT.

Aunque la Fiscalía imputó el delito de lavado, el dinero en cuestión tenía dos fuentes legales: el Fondo Institucional (FOINS) y el Programa Presupuestario de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (Programa F002).

Eso quedó establecido desde que se negó la orden de captura

La ilicitud, según la imputación, consistiría en que el Foro, habiendo sido creado como una asociación civil tres meses antes de que se publicara el estatuto que permitía su constitución, no podía ejercer actos de administración sobre los recursos del Conacyt.

El FCCyT es un órgano autónomo de consulta que presenta al Conacyt propuestas para gasto en desarrollo tecnológico e investigación científica, y en dicho foro participan varias academias nacionales, confederaciones empresariales, la UNAM, el IPN, el Cinvestav y el Sistema de Centros Públicos de Investigación, entre otros.