Cartier y Ultrajewels inauguran boutique de lujo en Cancún

Ya hacía falta un espacio dedicado al mundo de la Alta Joyería y Relojería, junto a las azules olas del Caribe. Por eso, Cartier decidió llevar sus fulgores eternos a Cancún, para inaugurar en días pasados, junto a Ultrajewels, un espacio que combina a la perfección la esencia de esta famosa casa de lujo, con el aroma salino y alegre del mar mexicano.

Ubicada en el Centro Comercial La Isla, la nueva boutique, de más de 340 metros cuadrados, se presenta como un joya de la arquitectura con una hermosa fachada que rinde homenaje al sascab, esa piedra blanca y caliza típica de la región y tres vitrinas verticales talladas también en piedras locales... todo inspirado en el movimiento de los pájaros que vuelan en la playa, que invitan al visitante a adentrarse a un universo donde parece haberse detenido el tiempo.

Una bella combinación de texturas y matices, y una paleta de tonos cálidos y luminosos inspirados en la zona fueron plasmados en elementos fundamentales del diseño para la creación de este lujoso espacio que comprende varios salones VIP para atender a sus clientes de una manera profesional y discreta.

La pátina soleada que reviste el techo del espacio de joyería revive el tono resplandeciente del oro clásico de Cartier; y los arcos de color verde, que conectan cada área interior, tienen como inspiración la piel de cocodrilo, un animal endémico de la región y gran inspiración de esta casa, como lo muestran las piezas creadas especialmente para María Félix.

Todo esto adornado al fondo por una espectacular pantera abstracta que reposa plácidamente junto a un cenote, al mismo tiempo que se deleita con la silueta de Chichén Itzá. Así, el lujo francés se posa como una ola serena en tierras mayas.

Dos mundos se encuentran en esta nueva boutique localizada en el Centro Comercial La Isla, como los clásicos picos o "picots" de la colección Clash que recorren paredes y techos adornando los patrones tradicionales de las casas del sur del País. Se cuenta también la presencia de la famosa artista mexicana Caralarga la cual adorna el sitio con su bella y minimalista propuesta artesanal elaborada con materiales crudos de la naturaleza, representando el arte local del sureste del País.

Por su parte el diseñador mexicano Joel Escalona, creó los muebles que decoran el espacio, reafirmando el lujo en forma de precisión, silencio y la elegancia en su máxima expresión.

Desde sus inicios en París, en 1847, la Maison Cartier ha preservado intacta su historia y su impecable y legítima esencia, combinando lo extraordinario para destacar y honrar cada una de sus emblemáticas creaciones, que hoy siguen más vigentes que nunca y que hoy en día llegan a esta boutique, que es más bien un hermoso faro de luz al cual llegan olas que susurran la palabra... lujo.

¿Qué encontrar?Esta boutique será el hogar de las piezas y colecciones más icónicas e inconfundibles de la Maison, como lo son Love y Juste un Clou, minimalistas y atemporales; Trinity, y sus cien años de historia; y Clash, que defiende la dualidad entre lo clásico y lo geométrico.

En relojería, los clientes podrán encontrar diferentes colecciones como Santos, el primer reloj de muñeca para hombre;Tank, símbolo desde 1919; Baignoire y su icónica forma ovalada; Panthère, ícono felino y distintivo de la Maison. Finalmente, e inspirado en el reloj Tortue de Cartier, el suelo de la boutique retoma creativamente el motivo de caparazón de tortuga.