Alerta de cacería de testigos por hackeo

Ciudad de México.- F uncionarios en Estados Unidos temen que cárteles ubiquen a testigos protegidos que colaboran en juicios criminales en contra de los grupos del narcotráfico luego de que el sistema de archivos de casos del Poder Judicial federal fue hackeado.

De acuerdo con el medio POLITICO, los funcionarios temen que los cárteles de América Latina se encuentren entre los que obtuvieron datos judiciales sensibles luego del hackeo, que la Oficina Administrativa de los Tribunales de EU reconoció que era grave, y que POLITICO reportó a principios de julio.

De acuerdo con tres funcionarios judiciales e investigadores con conocimiento del hackeo, la preocupación es que los cárteles extranjeros podrían identificar a los informantes y frustrar investigaciones criminales inminentes o en curso, al obtener conocimiento de órdenes de intervención telefónica selladas y órdenes de arresto y allanamiento.

Se desconoce si los cárteles estuvieron involucrados en el hackeo que afectó al menos una decena de tribunales de distrito en varios estados de EU, según las fuentes.

Se cree que varios Estados-Nación y grupos criminales penetraron el sistema, conocido como CM/ECF. Los cárteles, dice la nota de POLITICO, podrían estar comprando información a otros hackers.