Cierra INE el caso Odebrecht-Peña

Durante la sesión, las y los consejeros señalaron la falta de colaboración de la FGR para este caso, que omitió en reiteradas ocasiones proporcionar información para que la autoridad electoral pueda maximizar el ejercicio de las facultades de investigación para probar los hechos denunciados.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova acusó que están ante un caso de encubrimiento, opacidad y falta de colaboración con el órgano electoral

"Nos vemos obligados que cerrar este caso esperando, a ver si es cierto que los partidos o que los actores que descalifican a la autoridad impugnan ante el Tribunal, para que abra la posibilidad de continuar con las indagatorias", apuntó.

Al respecto, el representante del PRD, Arturo Prida anunció que impugnarán este acuerdo para reabrir la investigación; y señaló que la negativa de la FGR es la prueba del pacto de impunidad entre este gobierno y Enrique Peña Nieto.

INVESTIGACIÓN

Durante la investigación, el PRI negó que de manera directa o a través de Emilio Ricardo Lozoya Austin, aportara recursos a las precampañas y campañas de Enrique Peña Nieto ni Alfredo del Mazo.

En tanto, la empresa Odebrecht Servicios Integrales de México, S. de R.L. de C.V, señaló que no aportó recursos de forma directa o a través de un intermediario al PRI, Partido Verde ni los entonces candidatos.

El proyecto detalla que Emilio Lozoya Austin se reservó el derecho a proporcionar información, toda vez que le asiste el derecho humano del principio de no autoincriminación.

En tanto, Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, negó haber ordenado transferencias de recursos a supuestos consultores en la campaña de Enrique Peña Nieto como candidato a la presidencia de la república, en el año 2012.

Al respecto, el consejero Ciro Murayama subrayó que el INE no ha podido acceder a las carpetas de investigación de la FGR, a pesar de que el Tribunal Electoral ha determinado que el secreto ministerial no es oponible al Instituto.

"La verdad es que hemos enfrentado una actitud de muy poca colaboración, de opacidad, por parte de la Fiscalía General de la República. Yo espero que se pueda conocer el fondo del caso Odebecht sin obstáculos políticos de la Fiscalía", sostuvo.

El representante de Morena, Eurípides Flores acusó que se le busca dar carpetazo a asuntos que constituyen faltas graves en materia de financiamiento, e incluso actos internacionales de corrupción.

"Qué buena coartada decir 'no vamos a investigar porque la Fiscalía no nos da los elementos'. Pero no se cree cuando se ve cómo se ha comportado este Instituto en Investigar otros expedientes, en particular los que tienen que ver con el partido Morena"

"Qué buena coartada decir 'no vamos a investigar porque la Fiscalía no nos da los elementos'. Pero no se cree cuando se ve cómo se ha comportado este Instituto en Investigar otros expedientes, en particular los que tienen que ver con el partido Morena", subrayó.