Carlos Puente busca la Gubernatura en Zacatecas con el PVEM

Carlos Puente, coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, buscará la gubernatura

Ciudad de México.- El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, se destapó como aspirante al Gobierno de Zacatecas.

En entrevista durante la sesión de este martes, en la que se prevé la aprobación de la reforma que prohíbe el nepotismo en 2030, el legislador aseguró que será candidato de su partido en las próximas elecciones en su estado.

"Yo voy a ser candidato a Gobernador de Zacatecas y si los zacatecanos me dan su confianza, ser el Gobernador de Zacatecas", sostuvo.

El legislador afirmó que el Partido Verde y Morena irán en coalición por la Gubernatura y se dijo a favor de que los aspirantes sean definidos mediante encuesta.

"Vamos a ir juntos en el 27 y en el 30 () Yo creo que, como lo hemos hecho, hemos ido a la práctica de las encuestas y que se mida y que sea la sociedad quien decida", expresó.

Sobre Saúl Monreal, el aspirante de Morena, Puente dijo que son buenos amigos y que sus aspiraciones son legítimas, como las de él.

Cuestionado sobre si esta listo para terminar con el cacicazgo de los Monreal en Zacatecas, el pevemista expresó su respeto hacia esa familia y afirmó que el estado requiere de unidad y no de desterrar a alguien.

"Yo no los he escuchado que digan que quieren el control del estado por siempre, es una familia política y que varios participan, con los cuales yo manifiesto mi respeto, tanto a ellos como a todos los que participamos en política en el estado de Zacatecas, pero lo que sí te puedo decir: me he preparado durante muchos años para poder aspirar, para poder participar", dijo.

Puente defendió la prohibición del nepotismo, que se aplazó a 2030 a propuesta de la bancada del PVEM en el Senado, al argumentar que lo que buscaron fue homologar la implementación de la no reelección, propuesta para ese año. y la del combate al nepotismo, propuesta originalmente para 2027.

"Si ese es el acuerdo que se logró, tenemos que respaldarlo para que esto pueda convertirse en ley", dijo respecto a la postura de su bancada en la Cámara de Diputados.

El coordinador rechazó que su partido legisle a partir de intereses personales y como ejemplo citó que a él le conviene que la prohibición del nepotismo sea a partir de 2027.

"A mí en lo personal me conviene que se vaya al 27, me deshago de un jugador importante en Zacatecas, pero no", dijo en alusión a Saúl Monreal, hermano del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

Carlos Puente negó que la reforma sobre nepotismo sea un revés para la Presidenta Claudia Sheinbaum, porque la que se aprobará es una iniciativa enviada por ella.

En su turno, el vicecoordinador de la bancada, Raúl Bolaños, rechazó que su partido necesite acoger a morenistas como Saúl Monreal o Félix Salgado Macedonio, cuando tiene candidatos como Carlos Puente para Zacatecas y a la dirigente nacional, Karen Castrejón para Guerrero.

"Tenemos un precandido fuerte con Carlos Puente a la Gubernatura de Zacatecas, ¿para qué estaríamos pensando en Saúl Monreal? Y tenemos a nuestra dirigente nacional, Karen Castrejón para Guerrero, no necesitamos pensar en Félix Salgado Macedonio. No es un tema de etiquetar personas, es una reforma que le va a servir a todas las y los mexicanos", afirmó.