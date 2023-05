Sheinbaum niega "cargadas" de gobernadores hacia corcholatas

CIUDAD DE MÉXICO

"No creo que sean dados cargados, esa palabra la usaste tú... tienen libre opinión de manifestar su opinión, eso no quiere decir que estén cargando a una u otra persona. Hay gobernadores que han dicho yo apoyo a esta persona; gobernadores que han dicho yo apoyo a esta otra persona; gobernadores que dicen no, yo apoyo a todos... Lo importante es que haya invitación a todas y a todos, y, al mismo tiempo, que de nadie se utilicen recursos públicos, porque siempre hemos estado en contra de ello: son libres expresiones", sostuvo.

Descartó que en sus visitas a otros estados se utilicen recursos públicos y aclaró que, incluso, no va invitada por el gobernador o gobernadora, y que ellos solo asisten al evento.

"Asisten al evento, pero hay muchos en donde he sido invitada por universidades o institutos tecnológicos, no por un gobierno en particular, o, inclusive, cuando hay gobierno que no son de nuestro partido, pues yo siempre hablo previamente por teléfono con ellos: ´estoy invitada a este evento, quisiera platicar´ porque creo que es una relación institucional importante como en Jalisco o Nuevo león", sostuvo.

Claudia Sheinbaum sostuvo que no ve problema en que alguien asista a un evento, el problema sería, dijo, si llegaran a usar recursos públicos, "que todos estamos de acuerdo en que eso no se debe utilizar, y además no se está utilizando, y al mismo tiempo, siempre guardar la unidad del movimiento, que es lo que hemos planteado desde el primer momento".

Por último, apuntó que tiene pensado ir a Zacatecas, donde gobierna David Monreal, pero no tiene la fecha, y que también seguirá asistiendo "a otras entidades en donde sea invitada".

El senador Ricardo Monreal acusó a gobernadores de Morena de distorsionar la competencia para definir la candidatura presidencial, al apoyar descaradamente a algunas de las corcholatas y organizar movilizaciones multitudinarias.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Monreal Ávila pide a los mandatarios estatales ser prudentes y esperar a que el partido publique las reglas del proceso interno para elegir al candidato presidencial, que "está desbordado y desordenado", porque no hay una norma que lo organice.

Resalta su preocupación acerca del actuar de gobernadores y presidentes municipales, que se están decantando abiertamente por uno de los aspirantes, lo que, insiste, distorsiona la contienda democrática, cuando ya tomaron partido sin esperar las reglas.