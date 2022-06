Carencia alimentaria en la región mazahua

Las mismas manos que deshierban los plantíos de maíz y cargan a sus hijos recién nacidos, ahora ordenan bolsas de frijol y montones de jitomates. Unas 70 mujeres mazahuas de la comunidad de El Quelite (Estado de México) han llegado desde muy temprano para recibir la despensa quincenal de la Red de Bancos de Alimentos de México. "Con esta vez son dos veces que recibimos el apoyo. Sí nos ayuda. Yo, en mi caso, me daban el gasto y tenía que ver la manera en que me alcanzara. Somos cuatro en casa, mi esposo, mis dos hijos y yo. Pero con esto ya no compro arroz que cuesta veintitantos pesos, el jitomate igual, eso lo podría comprar en aceite", relata Citlali Chico Segundo, de 22 años. La mujer espera en un campo abierto mientras descargan de un camión todos los productos a granel que ha traído la asociación civil a esta comunidad del municipio de San José del Rincón, donde el 24% de la población vive en pobreza extrema, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).