Cárdenas dice estar 'muy preocupado' por situación del País

Según sostuvo, la violencia de los grupos criminales ha permitido que se apoderen de cada vez más territorio.

Reunido con el Grupo Plural de senadores, Cárdenas se manifestó en contra de que haya "mandos militares" en los cuerpos policíacos.

El ex Jefe de Gobierno apremió a las "corcholatas" del Gobierno a decir para qué quieren aspirar a la Presidencia de la República.

"A mí no me preocupa que se haya adelantado la sucesión. Pero, de perdida, que nos digan para qué quieren ser Presidente. No no están diciendo para qué quieren ser. Yo no voy a dar mi voto o simpatía si no me dicen para qué quieren ser Presidente", planteó.