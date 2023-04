Sacerdotes, no decaigan ante lo 'desacralizado'.-Cardenal

Con Robles Ortega como pastor, renovaron las promesas que hicieron durante su ordenación sacerdotal.

El Arzobispo recordó que el Jueves Santo conmemora la institución de la eucaristía que hizo Jesucristo a través de sus apóstoles, representados en la actualidad por todo aquel que abraza el sacerdocio.

Durante su homilía, enfatizó la necesidad de poner límites a las tentaciones de la cultura de la desacralización que los acecha.

"Si nos falta fe, podemos vivir el ministerio sacerdotal muy al 'ahí se va' o, como dice el Papa, víctimas de tres grandes tentaciones que tenemos los sacerdotes hoy: conformarme con el mínimo.

"La otra tentación: la de buscar cosas sucedáneas. Si yo no soy pleno, yo no soy feliz, entonces me doy a la tarea de buscar mil cosas que me llenen, aunque nada tengan que ver con mi vocación y con mi misión. Y, la tercera, es la del desánimo en un mundo desacralizado", abundó el Cardenal.