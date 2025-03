Urge Cardenal indagar a fondo en Teuchitlán

Guadalajara, Jalisco.- El cardenal José Francisco Robles Ortega exigió este domingo que se investigue a fondo la existencia de un campo de adiestramiento y exterminio en el poblado La Estanzuela en el municipio de Teuchitlán, a fin de deslindar responsabilidades e imponer los castigos correspondientes.

Tras oficiar misa dominical en la Catedral Metropolitana, el Arzobispo de Guadalajara destacó la gravedad del problema de las desapariciones en Jalisco y en toda la República Mexicana, por lo que hizo un llamado a las autoridades a tomar medidas para frenar esta situación.

"Con uno o cinco que fueran (las personas asesinadas en el Rancho Izaguirre) es una cosa muy grave, junto con esa situación que han vivido los desaparecidos en ese lugar y en muchos otros, tal vez del Estado y seguramente de nuestra República, hay muchos desaparecidos", advirtió el Prelado en conferencia de prensa.

"También es el momento de volvernos a solidarizar con las familias que padecen la pérdida de un ser querido, que los buscan con dolor, con angustia y muchas veces sin respaldo de las autoridades. Tienen que hacer una investigación a fondo y sí, dar con los responsables, directos o indirectos, y tratar de superar esa impunidad con la que ejercen tanta maldad los grupos del crimen organizado".

Robles Ortega, quien durante la misa de este domingo en Catedral oró por los desaparecidos y sus familias, comentó que hechos como el ocurrido en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán deben llamar a no olvidar y a hacer conciencia del problema para buscar soluciones al mismo.

"Es el momento de hacer una reflexión y no dejarnos envolver por eso de que ´ya ha pasado y va a pasar, se va a olvidar y va a venir otro´, no, hay que tomar conciencia, dejemos que el acontecimiento tan doloroso nos cuestione en nuestra conciencia, a todos y cada uno, y que nos ayude a pensar qué podemos hacer o qué debemos evitar para que estas cosas no sigan sucediendo", recalcó el Arzobispo tapatío.

"Es, repito, un acontecimiento de mucha trascendencia, puesto que está en juego el respeto a la vida y la dignidad de las personas y su libertad".

El Cardenal dijo que el Obispo Auxiliar de Guadalajara, Engelberto Polino Sánchez, acudió en su representación a la misa que tuvo lugar este domingo en el Templo del Señor de la Asunción en Teuchitlán, donde se congregaron integrantes de colectivos de búsqueda, familiares de desaparecidos y ciudadanos en general para exigir justicia.