Cara a cara México con industria armamentista

México y los fabricantes de armas de Estados Unidos se han enfrentado cara a cara por primera vez en una corte de Massachusetts. Los litigantes de ambas partes han presentado sus alegatos orales para que el juez decida si la demanda que interpuso el Gobierno mexicano el año pasado será admitida a juicio o no. Ha sido un día clave. A partir de lo que se dijo en la audiencia de este martes y de los argumentos dados por escrito en los últimos diez meses se definirá el curso de la batalla legal y si las empresas armamentistas se sentarán en el banquillo de los acusados o no. Está previsto, sin embargo, que esa decisión se dé a conocer en las próximas semanas.

México reclama que medio millón de armas cruzan la frontera ilegalmente cada año y cifra el daño de la violencia en dos puntos porcentuales del PIB. La indemnización que exigen los litigantes mexicanos está en el orden de los 10.000 millones de dólares bajo el argumento de que las armerías no solo son conscientes del tráfico hacia el país, sino que lo alientan de forma negligente con campañas publicitarias y productos especialmente diseñados para atraer a los grupos criminales. Entre las ocho compañías demandadas están algunos de los líderes del mercado de las llamadas armas ligeras como Beretta, Smith & Wesson, Colt y Glock. Prácticamente siete de cada diez armas ilegales en el país latinoamericano son producidas por estas compañías.

Los fabricantes responden que no hay evidencia suficiente para responsabilizarles del uso inadecuado de sus armas, que el caso no cae en la jurisdicción de Massachusetts ?uno de los Estados que no está alineado al cinturón proarmas de EE UU y donde muchos tienen su sede? y que están blindados ante cualquier demanda por la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), un estatuto que les da inmunidad legal en territorio estadounidense impulsado por la Administración de George W. Bush. El mismo día que el caso llega a una cita definitoria se ha producido un tiroteo en Brooklyn que ha dejado 16 heridos.

La corte tiene que decidir precisamente eso, si un país extranjero puede demandar a los productores de armas en Estados Unidos por daños perpetrados en el extranjero, en este caso México. Las preguntas del juez Dennis Saylor han ido en ese sentido, si es correcto que Italia demande en Estados Unidos a las armerías por los crímenes de la mafia en Sicilia o si la decisión de admitir esta demanda se traducirá en que otros países busquen juicios similares en los tribunales estadounidenses. Además de la metáfora de la mafia italiana, el juez hizo referencia a otros ejemplos hipotéticos como Israel y las milicias palestinas o, incluso, Rusia y las tropas de resistencia en Ucrania. "¿Si los ucranios están usando armas militares fabricadas en Estados Unidos o un revólver de Smith & Wesson para defenderse, entonces el Gobierno ruso puede venir y argumentar que se les causó un daño?", ha cuestionado Saylor por videoconferencia.

El equipo legal que representa a México han contestado que no se trata de casos hipotéticos y que el tráfico ilegal y las prácticas comerciales que lo sostienen son reales. "Ellos saben que los criminales están comprando sus armas", ha asegurado Jonathan Lowy, uno de los abogados, durante una sesión que se extendió durante una hora y media. "Ellos podrían detener [este tráfico] y deciden por voluntad propia ser ciegos ante estos hechos", ha agregado Lowy. "Las circunstancias de este litigio son propias y particulares de México", ha dicho Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Un argumento clave de la parte mexicana es que la inmunidad de la que goza la industria armamentista, una de las más poderosas de Estados Unidos, no aplica porque los daños se cometieron fuera de territorio estadounidense y porque el estatuto PLCAA no dice explícitamente en su texto que el blindaje de las armerías frente a cualquier demanda aplica en el extranjero también. Para Andrew Lelling, el representante de Smith & Wesson, el argumento es "absurdo" y ha defendido que las armas fueron vendidas legalmente en Estados Unidos.

Dan vuelta a los canales diplomáticos

- Las fabricantes han dicho que el litigio es una forma de darle la vuelta a los canales diplomáticos y políticos donde, en su opinión, debería desahogarse

- Pero México sostiene que debe recibir el mismo trato igualitario que cualquier demandante tiene ante la ley

- Fuentes de la Cancillería mexicana han dicho que tenían presupuestado que el juez fuera duro al exigir que se justificara el litigio, incluso más que con las partes demandadas, pero se muestran confiados y se dicen listos para apelar en caso de que el fallo no sea favorable

- En el escenario de que se estanque el proceso en Massachusetts, dicen, no significa que sea el final de la causa legal

- "La violencia no se puede resolver con más violencia", ha afirmado Celorio, al hablar sobre la trascendencia del litigio

- "Nunca se había cuestionado la responsabilidad de las empresas", ha agregado

- En cuestión de semanas, aunque sin un plazo definido, se sabrá si los litigantes mexicanos podrán tener "su día en la corte" en Estados Unidos.