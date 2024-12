Presidentas municipales se reúnen en Los Pinos

Por: El Universal

Diciembre 16, 2024 - 10:28 p.m.

Más de 300 presidentas municipales y alcaldesas de las 32 entidades federativas asistieron al primer encuentro nacional encabezado por la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora. Este se llevó a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos, donde las dirigentes recibieron capacitación, talleres y compartieron sus experiencias como mandatarias.

"Es la primera gran convocatoria, la Secretaría de las Mujeres del gobierno de México está en construcción y prácticamente ya estamos listas, como lo anunciamos hoy en la mañanera, para arrancar. Nosotras queremos una relación constante fuerte y un acompañamiento que nos permita sentirnos más fuertes y menos solas", dijo Citlalli Hernández durante la inauguración del encuentro.

Al recordar que su abuela nació en un país donde las mujeres no podían votar ni ser votadas, dijo que las niñas de ahora están naciendo y creciendo viendo mujeres en el poder, aunque, no es suficiente, pues las mujeres no están representadas en la mayoría de las acciones cotidianas y del ejercicio público.

"No es normal que a todas nos ha costado el doble o triple acceder a algún espacio de toma de decisiones, no es normal la violencia por nuestra condición de género, porque a las mujeres nos critican cómo nos vestimos o nos critican con doble o triple exigencia si hicimos bien nuestra labor o no; nos critican por nuestra vida personal o por cosas que no están necesariamente vinculadas a nuestro ejercicio de toma de decisiones", afirmó.

Describió a las mandatarias con un alto sentido de responsabilidad pues tienen una doble o triple autoexigencia de hacer bien su trabajo, no fallar y de abrir camino para otras mujeres.

"Cuando hablamos de transformar la realidad hablamos de combatir todo tipo de discriminación y desigualdad, y cuando hablamos de encontrarnos muchas mujeres en colectivo, es para llegar a grandes acuerdos y alianzas para aprovechar este momento de cambio y acelerar de manera profunda y desde la raíz, desde nuestras comunidades, un profundo cambio cultural", agregó.

Recomendó a las presidentas ejercer el presupuesto público de la manera más "honesta o más austera" y tomar decisiones todos los días pensando en el bien común de la mayoría de las personas. Y reconoció que la labor de las mandatarias es profundamente desgastante, pues deben estar disponibles las 24 horas del día.