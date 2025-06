EU capacitará a policías de Zapopan y Guadalajara

Aprenderán sobre armas de fuego y explosivos 40 policías de Zapopan y 40 de Guadalajara, quienes serán capacitados por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos.

Esta mañana se inauguró el curso que se realizará en la Comisaría de Zapopan.

"El curso brindará conocimientos claves sobre el rastreo de armas y municiones balística básica y medidas de seguridad relacionadas con armas de fuego y explosivos, además, ofrecerá un espacio para que compartan experiencias, analicen los desafíos particulares de cada región y generen ideas nuevas para enfrentar los delitos asociados a estos temas", explicó la Cónsul General de Estados Unidos en Guadalajara, Amy Scanlon.

Durante tres días, los oficiales tomarán clases de 8 horas junto con sus colegas de Nayarit, Colima y Michoacán.

"No podemos tapar el sol con un dedo, es muy fácil decir: 'no hay problemas'. Sí los tenemos, ustedes los viven a diario, yo estoy en un chat de seguridad tanto de Guadalajara, como de Zapopan y me doy cuenta al día de lo que está pasando. Muchas veces es sorprendente que tengamos casos tan difíciles, tan problemáticos, que ustedes arriesgan su vida día a día", reconoció por su parte el Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade durante el arranque de los cursos.

Por su parte, el Coordinador Roberto Alarcón Estrada pidió a los policías que aprovecharan al máximo la capacitación.

"No se trata solo de saber disparar o desactivar un artefacto, se trata de hacerlo con pleno conocimiento, disciplina y, sobre todo, hacerlo con protocolos", enfatizó.