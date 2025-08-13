Suspenden operaciones en aeropuerto de CDMX

Las lluvias de esta madrugada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) provocaron encharcamientos en el área operativa, por lo que 19 mil 500 pasajeros se han visto afectados.

Los despegues y aterrizajes fueron cancelados desde las 2:13 horas y se realizaron labores de desalojo de aguas pluviales. A las 6:00 horas se abrió una pista, pero otra sigue cerrada.

Los usuarios fueron afectados debido a que se desviaron 16 vuelos, cancelaron tres más y 120 presentan demoras, indicó el AICM.

"A consecuencia de la lluvia atípica de gran intensidad registrada el 12 de agosto, las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se vieron nuevamente afectadas, lo que provocó la suspensión temporal de operaciones.

"Alrededor de las 02:13 horas se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue, manteniéndose esta condición hasta la reapertura de la pista 5 Izquierda - 23 Derecha a las 06:00 horas.

"La pista 5 Derecha - 23 Izquierda continúa cerrada y se prevé su restablecimiento en las próximas horas", posteó el AICM en X a las 10:29 horas.

La autoridad dijo que personal especializado trabaja para desalojar el agua con el apoyo de equipos vactor, motobombas de succión y barredoras de circulación de aire tipo aeroportuaria.

El AICM alertó que las afectaciones podrían seguirse presentando en los próximos días, por lo que mantiene coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano para hacer frente a estos eventos.

"Se solicita a los usuarios mantenerse informados con sus aerolíneas sobre el estatus de sus vuelos, y a la ciudadanía, estar atenta a los avisos que se emitan por parte de las autoridades", añadió.

Más temprano, usuarios se quejaron por los retrasos y pidieron mayor información de cuánto duraría la suspensión de operaciones.

"Mi vuelo salió de Madrid, nos redireccionaron a Acapulco a las 2:30 de la mañana y seguimos aquí sin bajarnos del avión ¿a qué hora tendremos respuesta para poder ir al AICM? ¿Será un desmadre las bandas de equipaje? Podrían porfavor ser más comunicativos!! (sic)", exigió Iker en su cuenta de X.

"Aterrizan de manera provisional algunos aviones en el AIFA, le dan un estimado de tiempo a la gente de 2 horas para poder trasladarlos al Aeropuerto BJ. No dejan bajar a la gente de los aviones", añadió Cristian en la misma red social.

Entre los vuelos demorados por la suspensión están el WS2215 a Calgary, Canadá, que salía a las 1:55 horas; además del VB1268 a Torreón, Coahuila; el Y43912 a Bogotá, Colombia; el AA1498, a Miami, Florida; y el VB1028 a Cancún, Quintana Roo.

Además de otros viajes con destino a Tijuana, Ciudad Juárez, Montreal, Tokio, Chicago, Monterrey, Hermosillo, Zacatecas, Los Mochis, Vancouver y Los Ángeles, entre otros, de acuerdo con el sitio web del AICM.

A las 2:28 horas de este martes se reportaron lluvias de regulares a intensas en las Alcaldías Gustavo A. Madero, Tláhuac, Iztacalco, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua.