Golpean a ciudades canasta alimentaria

La Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), determinada por el costo de la canasta alimentaria básica, se elevó en julio 4.3 por ciento, a tasa anual, en el ámbito urbano y 2.9 por ciento en el rural, reportó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El mes pasado, detalló, una persona requería de mil 856.91 pesos para adquirir la canasta alimentaria en el ámbito rural y 2 mil 453.34 pesos en el urbano.

El organismo presentó por primera vez la actualización de las líneas de pobreza, que correspondía realizar antes al extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Anotó que, en el ámbito rural, el incremento se ubicó por debajo de la inflación general anual, de 3.5 por ciento, mientras que en el caso del urbano la superó.

"Los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, así como el de bistec de res, fueron los que más contribuyeron al aumento anual de la canasta alimentaria", detalló.

"Ambos presentaron mayor incidencia en el ámbito rural. En este, la molida de res fue el tercer rubro que más contribuyó al aumento de la canasta alimentaria. En el urbano, fue la leche pasteurizada de vaca".

No obstante, destacó el Inegi, respecto a julio de 2024, la variación en las LPEI disminuyó 5 puntos porcentuales en el ámbito rural y 3 en el urbano.

En el caso de las líneas de pobreza por ingresos (LPI), determinadas por el costo de las canastas alimentaria y no alimentaria, el Inegi reportó incrementos de de 3.1 por ciento en el ámbito rural y 3.6 por ciento en el urbano.

"Respecto a la canasta no alimentaria, destacaron los rubros de cuidados personales y de educación, cultura y recreación por ser los de mayor incidencia en el ámbito rural. En el urbano, por su parte, destacaron los de educación, cultura y recreación, así como los de vivienda y servicios de conservación", indicó.

"Aunado a lo anterior, en julio de 2025, la variación anual de los precios en combustibles fósiles (gasolina magna) fue de menos 1.2 por ciento, lo que se adhiere a más de tres años de disminuciones -excepto en mayo de 2025, cuando se registró un aumento de 0.5 por ciento-".

El cálculo de las líneas de pobreza se realiza con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

El Inegi explicó que las líneas ofrecen un referente monetario para determinar si los ingresos de la población son suficientes para adquirir ambas canastas.

"Además, sirven como umbral para la medición de la Pobreza Multidimensional en México en el espacio de bienestar económico", apuntó.



