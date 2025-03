Acusa Iglesia que narcorrancho es fruto de la negligencia

La Iglesia católica acusó que los campos de exterminio como el narcorrancho de Teuchitlán, Jalisco, son fruto de la negligencia y complicidades sociales.

Asimismo, pidió perdón a las familias buscadoras por la indiferencia de la sociedad, y llamó al crimen organizado a dejar de asesinar y pisotear el derecho de las personas a vivir.

"Lo que ha ocurrido en Teuchitlán, Jalisco, es una prueba de nuestra indiferencia social provocada por el miedo de cuidar al hermano que se encuentra solo y desamparado, desde aquí vaya nuestra solidaridad con el párroco Jesús Gustavo y con el pueblo de Teuchitlán, y también con todos aquellos pueblos en donde hay miedo de hablar, de informar a la autoridad, no podemos permitir campos de exterminio", dijo Monseñor Francisco Javier Acero Pérez durante su homilía en la Catedral Metropolitana.

"No podemos permitir campos de exterminio en ningún lugar del mundo, porque son frutos de negligencias y complicidades sociales (...) todos los días, cada mañana hay hermanos y hermanas que se levantan con la esperanza de encontrar a sus hijos en alguna fosa clandestina, esta monstruosidad no puede quedar impune, indiferente, silenciada en carpetas de investigación, en cuerpos abandonados ¿Qué nos está pasando hermanos? ¡El horror no nos puede paralizar!", reprochó el líder religioso.

La misa, dijo, fue dedicada a las madres buscadoras, hoy convertidas en familias buscadoras de los desaparecidos.

"Son los verdaderos protagonistas de esta Eucaristía y de este encuentro de oración con las diversas iglesias. Se lo he dicho personalmente y en público: si en algún momento hemos sido indiferentes a sus historias como pastores, les pido perdón", dijo.

"No podemos callarnos ante esta realidad lacerante. No tengamos miedo para acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, que al final se resume en el verbo "dialogar" con todos los actores sociales que sufrimos este drama".

Llamó a los criminales a parar el eco de sus armas.

"Para aquellos que han elegido el camino del mal y están afiliados a organizaciones criminales renuevo la apremiante invitación a la conversión. ¡Abran su corazón al Señor! ¡Abran su corazón al Señor!, Por el amor de Dios entiendan que no se puede matar inocentes. Dios dijo una vez, 'No matarás'. Y esa es una palabra viva.

"¡El hombre, cualquier organización humana, las mafias criminales, no pueden matar ni pisotear este derecho santísimo de Dios, que es de la vida de cualquier ciudadano, piense lo que piense. A todas las personas que trabajan en organizaciones criminales: ¡Por favor, cambien de vida, conviértanse, dejen de hacer el mal! Nosotros rezamos por ustedes: conviértanse. Lo pido de rodillas. Es por su bien".

Acero Pérez dijo que desde la Catedral de la capital del país se une a sus hermanos obispos de México en el grito al que han convocado las madres buscadoras: "¡Basta ya de tanta muerte injusta!".