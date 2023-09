Pide Xóchitl a INE sancionar campaña de Sheinbaum

La responsable de organizar al Frente Amplio por México dijo que ella no realiza actos anticipados, que son de poco aforo y no recurre a los acarreados con recursos públicos, como hace la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En la víspera, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE sancionó a Gálvez, al decirle que bajara de redes sociales el acto donde recibió la constancia como responsable del FAM, en el Ángel de la Independencia, el pasado 3 de septiembre, debido a que podía constituir actos anticipados de precampaña o de campaña.

"Pues ojalá realmente el INE viera quiénes pusieron espectaculares. Morena tapizó, Claudia tapizó el País de espectaculares, tapizó el País de bardas, hizo eventos con recursos públicos, donde los gobiernos estatales llevaron gente, pues con todo respeto acarreada, la gente no llegó por sí misma a los eventos.

"Tiene (ella) dos años en campaña a cargo de recursos públicos de la Ciudad de México, por eso muchos ciudadanos de la Ciudad de México, se preguntan si la caída de la Línea 12 del Metro se debió al desvío de recursos públicos", manifestó en conferencia de prensa sobre el derrumbe

Mencionó que mucha gente también se pregunta si la falta de mantenimiento al Metro ocasionó la muerte de 26 personas con el derrumbe de la Línea 12.

"Es la pregunta que se hacen los capitalinos, si fue por andar en su campaña y olvidarse del Metro.

"El Metro todos los días tiene incendios, todos los días tiene inundaciones, todos los días tiene paros, todos los días tiene problemas y bueno pues ella se fue y dejó a la Ciudad en ese abandono", remarcó.

Gálvez aseguró que ella no realiza actos anticipados de campaña porque ahora está en Campeche organizando el Frente Amplio por México.

En la misma conferencia, Xóchitl Gálvez dijo que siguen los ataques del Gobierno en su contra y que podrían generarse agresiones físicas por parte de los morenistas.

Manifestó que se ha dado a conocer la dirección de sus empresas y de su casa, lo que consideró inaceptable, porque ahí es donde trabajan y viven sus hijos y su marido.

"El Gobierno en su afán de perseguirme no actúa de manera debida", consideró.

Agregó que ella no tiene mayores medidas de seguridad para su persona y que eso lo sabe el Gobierno, que su equipo cercano es de cuatro mujeres y dos hombres.

"La gente lo sabe y si la gente de Morena, por su temor a perder el Gobierno, por el pésimo trabajo que han hecho, deciden atacarme, lo único que van a encontrar es el repudio de los ciudadanos, porque la gente va a saber que son ellos", alertó.

Consideró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los ataques verbales, no querría llegar a lo físico, pero sus seguidores sí.

"Es gente que a veces se ciega. El Presidente entró al quite y dijo que no iban a demoler mi casa, y medio se tranquilizaron sus seguidos.

"Yo espero que haga lo mismo en todos sentidos, para que sus seguidores no sean violentos".

Relató que el ataque más fuerte, hasta el momento, fue la ocasión en que el Presidente López Obrador violó el secreto fiscal y bancario y dio a conocer las cuentas de sus empresas.

"Ese es un delito brutal, en cualquier país del mundo le costaría la destitución al Presidente de la República, no puede él hacer públicas la información fiscal, financiera, bancaria, de algún ciudadano, porque esa información la resguarda. Creo que ese ha sido para mí el peor ataque que he recibido", describió.